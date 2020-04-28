ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

28.04.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая в стране будет снят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Португалии сообщил, что страна будет возвращаться к нормальному положению дел постепенно и при постоянном контроле ситуации. При этом в будущем может быть рассмотрен вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось, что в Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая в стране будет снят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Президент Португалии...
 
Новости дня
Новости
 
Россия останется на карантине до 11 мая включительно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Горецкий вестник
28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика