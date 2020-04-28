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Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса
28.04.2020 17:56 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая в стране будет снят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом
Президент Португалии сообщил, что страна будет возвращаться к нормальному положению дел постепенно и при постоянном контроле ситуации. При этом в будущем может быть рассмотрен вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения.
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Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая в стране будет снят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости. Президент Португалии...
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