Португалия 3 мая снимет режим ЧП из-за коронавируса

Источник материала: ОНТ

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза заявил, что 3 мая в стране будет снят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Португалии сообщил, что страна будет возвращаться к нормальному положению дел постепенно и при постоянном контроле ситуации. При этом в будущем может быть рассмотрен вопрос о повторном введении режима чрезвычайного положения.

Ранее сообщалось , что в Австрии с 1 мая отменят режим самоизоляции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram