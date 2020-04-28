"Пик еще не пройден". Путин объявил о продлении карантина в России

"Пик еще не пройден. Чем строже мы будет следовать правилам карантина, тем быстрее все пройдет", – заявил он.





Путин сообщил, что нерабочие дни продлены как минимум до 11 мая.





Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 3,06 млн, из них 212 тыс. умерли, 906 тыс. выздоровели.





В России по состоянию на 28 апреля подтверждено 93 558 случаев заражения, 867 человек умерли, 8456 выздоровели. Карантин в РФ действует с 30 марта.



