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Дополнительные перерывы и обработка помещений: как в нынешних условиях пекут хлеб в Могилёве
28.04.2020 20:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ежедневное измерение температуры сегодня одна из обязательных составляющих работы многих предприятий. А еще обработка рук антисептиком, использование маски, безопасная трудовая дистанция, дезинфекция производственных помещений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такие меры предосторожности позволяют белорусским предприятиям стабильно работать в условия распространения коронавируса. О недопустимости простоя заводов и фабрик и, как следствие, остановки экономики не раз говорил Президент. Последствия такого шага, по словам главы государства, могут обернуться катастрофой пострашнее самой пандемии.
От ручного к машинному. За 30 лет работы на могилевском хлебобулочном предприятии Людмила Фролова видела многое. Помнит, когда тесто замешивали не роботы, а человеческие руки. Сейчас все механизировано и работать, казалось бы, легче. Однако сегодня как никогда очевидно: все, чему научились за десятки лет, может рухнуть в один момент.
Людмила Фролова, пекарь могилевской хлебобулочной компании:
Сегодня Людмила рассказывает, как на их предприятии перестраивают работу. Потерять трудовые места и остаться без зарплаты не хочет никто. Поэтому относятся с понимаем к изменениям. Да, работы прибавилось, признаются на «Домочае». Но это того стоило.
Ирина Недобоева, корреспондент:
На производстве продуктов питания санитарные меры применяются всегда. Но в сегодняшних реалиях их серьезно ужесточили. Одних дезинфекторов расходуется сейчас в три раза больше.
Светлана Грибовская, инженер-микробиолог могилевской хлебобулочной компании:
В этом не должно быть и толики сомнений. Ведь люди не должны бояться покупать то, что хочется. Поэтому в сегодняшних условиях с производства большой спрос.
Марина Плахоцкая, начальник производства могилевской хлебобулочной компании:
Позволить себе простой даже в одну смену на «Домочае» не могут. Ведь 45 тонн хлеба и булок, которые здесь выпекают за сутки, целиком востребованы потребителем.
Ольга Тимофеенко, заместитель генерального директора могилевской хлебобулочной компании:
Накормить не только белорусов, но и соседей. Такая необходимость может возникнуть уже в ближайшее время. Карантинные простои длинной в несколько месяцев в странах, где введен режим ЧП, сулят острую нехватку там продуктов даже первой необходимости.
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мы уже сейчас ощущаем эту потребность. Я уверен, что в ближайшие месяцы такая острая проблема по обеспечению продуктами питания наших соседей будет только нарастать.
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Новости Беларуси. Ежедневное измерение температуры сегодня одна из обязательных составляющих работы многих предприятий. А еще обработка рук антисептиком,...
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