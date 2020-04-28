«Для нас сейчас главное - это спасать людей, а не экономику». Путин из-за эпидемии обратился к россиянам

Источник материала: Tut.by

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией по коронавирусу. Президент России заявил, что впервые после войны мир проходит через такое трудное испытание. Страна обязательно одержит победу над эпидемией. Главное в этой борьбе — сохранить человеческие жизни, а уже потом думать об экономике и материальном благополучии. Пересказываем тезисно, что сказал Путин.



Фото: пресс-служба президента России

Коронавирус есть, хотя кому-то может показаться, что ничего страшного не происходит. «Многие не видят угрозы, не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тысяч человек — это всего лишь 0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их не мало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем, широкого распространения болезни, не миновала».

«Многие не видят угрозы, не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тысяч человек — это всего лишь 0,4% жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их не мало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем, широкого распространения болезни, не миновала». Выразил глубокие соболезнования всем тем, кто из-за коронавируса лишился родных и близких. Отметил, что многие психологически истощены и из-за материальных и бытовых проблем, но попросил еще потерпеть. «Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно».

Отметил, что многие психологически истощены и из-за материальных и бытовых проблем, но попросил еще потерпеть. «Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно». День Победы также будет отмечаться с соблюдением всех правил безопасности и режима самоизоляции. 9 мая в небе пройдет авиапарад, а вечером — традиционный праздничный салют. «Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна, и, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов».

9 мая в небе пройдет авиапарад, а вечером — традиционный праздничный салют. «Мы достойно отметим юбилейную дату победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна, и, прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов». Мир впервые после войны проходит через столь трудные испытания . Основной удар держат медицинские работники. «Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены».

. Основной удар держат медицинские работники. «Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены». Свобода — безусловная ценность, но и жизнь каждого человека неповторима. «И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил». А те, кто ставит свои интересы выше интересов и свободы других людей, ставит под угрозу их жизнь.

«И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил». А те, кто ставит свои интересы выше интересов и свободы других людей, ставит под угрозу их жизнь. Ставить экономику, материальное благополучие выше жизни людей — «это не наш генетический код». «Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть — мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя».

«Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через всё и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть — мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый — за себя». Главное — люди, их жизнь. «Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится. Мы всё обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться».