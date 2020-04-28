|
Михаил Мархель: «Футболисты сборной должны быть готовы сыграть в любое время. Для нас огромное подспорье, что белорусский чемпионат не прерван»
28.04.2020 21:54 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью
- И напоследок несколько вопросов о сборной. Когда все- таки сыграем с Грузией?
– Пока сроки проведения матча неизвестны, соответственно сложно планировать подготовку. Ждем сообщения от УЕФА.
- Со сборниками, играющими в России, Казахстане, на связи?
– Естественно. Сейчас они поддерживают форму в домашних условиях по планам индивидуальной подготовки.
- Да, практикуют только сборники из белорусских клубов. Все ли в оптимальной форме, или это сейчас не так важно, ведь играть с грузинами предстоит не скоро?
– В любом случае важно, насколько хорошо парни выглядят, какую практику получают. Внимательно наблюдаем за всеми. Футболисты должны быть готовы сыграть в любое время: а вдруг из УЕФА поступит новая вводная? Для нас огромное подспорье, что белорусский чемпионат не прерван, – сказал Мархель.
На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.
Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Михаил Мархель: «Футболисты сборной должны быть готовы сыграть в любое время. Для нас огромное подспорье, что белорусский чемпионат не прерван»
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» рассказал последние новости из стана национальной команды.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)