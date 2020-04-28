Михаил Мархель: «Футболисты сборной должны быть готовы сыграть в любое время. Для нас огромное подспорье, что белорусский чемпионат не прерван»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель в интервью «Прессболу» рассказал последние новости из стана национальной команды.

- И напоследок несколько вопросов о сборной. Когда все- таки сыграем с Грузией?

– Пока сроки проведения матча неизвестны, соответственно сложно планировать подготовку. Ждем сообщения от УЕФА.

- Со сборниками, играющими в России, Казахстане, на связи?

– Естественно. Сейчас они поддерживают форму в домашних условиях по планам индивидуальной подготовки.

- Да, практикуют только сборники из белорусских клубов. Все ли в оптимальной форме, или это сейчас не так важно, ведь играть с грузинами предстоит не скоро?

– В любом случае важно, насколько хорошо парни выглядят, какую практику получают. Внимательно наблюдаем за всеми. Футболисты должны быть готовы сыграть в любое время: а вдруг из УЕФА поступит новая вводная? Для нас огромное подспорье, что белорусский чемпионат не прерван, – сказал Мархель.

На сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 12208 случаев заражения коронавирусом. 1993 человека выздоровели и 79 умерли.

Беларусь на данный момент располагается на 29-м месте в мире по количеству зараженных и на 39-м месте по количеству зараженных на миллион населения.