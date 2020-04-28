Как диагностируют COVID-19? Белорусские медики показали каждый этап

Источник материала: ОНТ

Пока не найдена вакцина, тесты остаются самой эффективной мерой борьбы с распространением коронавируса. В Беларуси разработаны свои, отечественные системы, которые используют в наших лабораториях. Как происходит диагностика COVID-19? Специально для нашего телеканала медики провели экскурсию по лаборатории в Ратомке и показали, каким образом коронавирус «выводят» на чистую воду. Первое и главное – строжайшая стерильность. Даже те, кто привозит материал для исследования, – не дальше первой двери. До этого дня такие исследования по Минской области проводили только в столице на базе вирусологической лаборатории Минского областного центра гигиены. Теперь делают ещё и в Ратомке. Для этого лабораторию особо опасных инфекций оперативно оснастили всем необходимым.

Вячеслав Колячко, заместитель главного врача Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья: «Оборудование на сегодняшний день смонтировано. Имеются обученные специалисты, которые обеспечены в достаточном количестве необходимыми средствами индивидуальной защиты. Также имеется необходимое количество тест-систем для проведения исследований. То есть с сегодняшнего дня лаборатория начинает функционировать в круглосуточном режиме».

Смена по 12 часов – в исследовании участвуют два врача и два лаборанта. Как и во всей стране, медики здесь выкладываются по полной.

ПЦР – метод полимеразной цепной реакции – один из самых новых и точных способов диагностики, ещё недавно считался экспериментальным. В 93-м году за его открытие американский учёный Кэри Муллис получил Нобелевскую премию.

С помощью особых ферментов фрагменты РНК и ДНК возбудителей болезни многократно копируются, а потом сравниваются с геномом вируса. Копирование происходит в специальном приборе – амплификаторе, который охлаждает и нагревает пробы. Именно точность температурного режима больше влияет на точность результата.

Тест-системы для выявления COVID-19 методом ПЦР стали появляться в мире только в марте этого года. Белорусские учёные уже успели создать свою версию, и это работает уже сейчас. В целом на такое исследование здесь уходит около шести часов, но одновременно за счёт одной тест-системы может проверяться несколько десятков проб. Соответственно, в сутки счёт идёт на сотни. В целом по стране проверку тестов на COVID-19 делают круглосуточно в 25 государственных и частных лабораториях, и все они работают в круглосуточном режиме.

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