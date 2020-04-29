Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных

В Беларуси по состоянию на утро 29 апреля Минздрав насчитал 13181 человек с положительным тестом на COVID-19.





Из них 84 человека умерли.





Таким образом рост за сутки составил 973 новых случая, накануне было выявлено 919 случаев заражения. За день умерли 5 человек.





Сообщается, что выздоровели и выписаны 2072 пациента. Всего проведено 168 тыс.986 тестов, однако неизвестно, сколько человек при этом было протестировано, поскольку одному больному делают как минимум три-четыре теста.







