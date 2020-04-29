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Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных
29.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Белрауси и она уже не на шутку пугает - за день официально подтверждены 5 смертей и 973 новых случая заражения.
В Беларуси по состоянию на утро 29 апреля Минздрав насчитал 13181 человек с положительным тестом на COVID-19.
Из них 84 человека умерли.
Таким образом рост за сутки составил 973 новых случая, накануне было выявлено 919 случаев заражения. За день умерли 5 человек.
Сообщается, что выздоровели и выписаны 2072 пациента. Всего проведено 168 тыс.986 тестов, однако неизвестно, сколько человек при этом было протестировано, поскольку одному больному делают как минимум три-четыре теста.
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Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных
Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Белрауси и она уже не на шутку пугает - за день официально подтверждены 5 смертей и 973 новых случая...
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