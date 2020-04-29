ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных

29.04.2020 13:56 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Белрауси и она уже не на шутку пугает - за день официально подтверждены 5 смертей и 973 новых случая заражения.

Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных
В Беларуси по состоянию на утро 29 апреля Минздрав насчитал 13181 человек с положительным тестом на COVID-19.

Из них 84 человека умерли.

Таким образом рост за сутки составил 973 новых случая, накануне было выявлено 919 случаев заражения. За день умерли 5 человек. 

Сообщается, что выздоровели и выписаны 2072 пациента. Всего проведено 168 тыс.986 тестов, однако неизвестно, сколько человек при этом было протестировано, поскольку одному больному делают как минимум три-четыре теста.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав обновил статистику по распространению коронавируса в Белрауси и она уже не на шутку пугает - за день официально подтверждены 5 смертей и 973 новых случая...
 
Новости дня
Новости
 
Глава МИД Литвы попросил поддержки у заместителя госсекретаря США по поводу БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика