ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 13 тысяч: новая статистика Минздрава

29.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

К 29 апреля в Беларуси насчитали уже 13181 случай коронавируса (+973 за сутки – очередной рекорд). Это следует из новой статистики Минздрава.

Поправились 2072 пациента, умерли 84.

Вчера же в ведомстве утверждали, что в Беларуси число заболевших COVID-19 достигло 12208. Тогда же сообщалось, что скончались 79 человек, излечились 1993.

Если помните, 3 апреля проходил брифинг Минздрава. Во время стрима замглавы ведомства Елена Богдан сказала, что, если бы не принятые в Беларуси меры по борьбе с эпидемией, каждый день в стране фиксировалось бы по 840 новых случаев вируса. В тот день, когда прозвучало это заявление, в Беларуси диагноз подтвердили у 351 человека. К сегодняшнему дню это число выросло почти в 38 раз.

А 14 апреля, во время очередной онлайн-конференции Минздрава, та же Богдан озвучила еще один прогноз: мол, регистрировать по 300-400 зараженных в сутки будут еще две-три недели.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К 29 апреля в Беларуси насчитали уже 13181 случай коронавируса (+973 за сутки – очередной рекорд). Это следует из новой статистики Минздрава. Поправились 2072 пациента,...
 
Новости дня
Новости
 
Почти тысяча человек за день! В Беларуси уже 84 человека умерли от COVID-19 и больше 13 тысяч зараженных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

28.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
29.04.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика