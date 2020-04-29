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Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 13 тысяч: новая статистика Минздрава
29.04.2020 14:06 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 29 апреля в Беларуси насчитали уже 13181 случай коронавируса (+973 за сутки – очередной рекорд). Это
Поправились 2072 пациента, умерли 84.
Вчера же в ведомстве
Если помните, 3 апреля проходил брифинг Минздрава. Во время стрима замглавы ведомства Елена Богдан
А 14 апреля, во время очередной онлайн-конференции Минздрава, та же Богдан
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К 29 апреля в Беларуси насчитали уже 13181 случай коронавируса (+973 за сутки – очередной рекорд). Это следует из новой статистики Минздрава. Поправились 2072 пациента,...
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