Число заражённых коронавирусом в Беларуси превысило 13 тысяч: новая статистика Минздрава

Источник материала: KYKY

К 29 апреля в Беларуси насчитали уже 13181 случай коронавируса (+973 за сутки – очередной рекорд). Это следует из новой статистики Минздрава.

Поправились 2072 пациента, умерли 84.

Вчера же в ведомстве утверждали , что в Беларуси число заболевших COVID-19 достигло 12208. Тогда же сообщалось, что скончались 79 человек, излечились 1993.

Если помните, 3 апреля проходил брифинг Минздрава. Во время стрима замглавы ведомства Елена Богдан сказала , что, если бы не принятые в Беларуси меры по борьбе с эпидемией, каждый день в стране фиксировалось бы по 840 новых случаев вируса. В тот день, когда прозвучало это заявление, в Беларуси диагноз подтвердили у 351 человека. К сегодняшнему дню это число выросло почти в 38 раз.

А 14 апреля, во время очередной онлайн-конференции Минздрава, та же Богдан озвучила еще один прогноз: мол, регистрировать по 300-400 зараженных в сутки будут еще две-три недели.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.