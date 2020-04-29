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Диего Марадона: «Прошу руку божью покончить с коронавирусом»
29.04.2020 16:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший игрок и тренер
В 1986 году он забил гол рукой в матче четвертьфинала ЧМ в Мексике против сборной Англии, который был засчитан судьей. После игры Марадона заявил, что это была «рука божья».
Ассоциация футбола Аргентины приняла решение отменить понижение команд в классе на 2 года. Это означает, что
«Многие люди называют это решение новой рукой божьей.
Сегодня я прошу эту руку покончить с пандемией, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни, были здоровы и счастливы», – сказал Марадона.
По последним данным, в Аргентине зарегистрировано 4127 случаев заболевания с 214 смертельными исходами.
В Беларуси коронавирус обнаружили у 13181 человека. Выздоровели и выписаны 2072 пациента, 84 человека умерли.
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Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона попросил руку божью остановить пандемию коронавируса.
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