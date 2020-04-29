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Диего Марадона: «Прошу руку божью покончить с коронавирусом»

29.04.2020 16:49 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона попросил руку божью остановить пандемию коронавируса

В 1986 году он забил гол рукой в матче четвертьфинала ЧМ в Мексике против сборной Англии, который был засчитан судьей. После игры Марадона заявил, что это была «рука божья». 

Ассоциация футбола Аргентины приняла решение отменить понижение команд в классе на 2 года. Это означает, что «Химнасия», который шел на 19-м месте в таблице, останется в высшем дивизионе. 

«Многие люди называют это решение новой рукой божьей. 

Сегодня я прошу эту руку покончить с пандемией, чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни, были здоровы и счастливы», – сказал Марадона. 

По последним данным, в Аргентине зарегистрировано 4127 случаев заболевания с 214 смертельными исходами.

В Беларуси коронавирус обнаружили у 13181 человека. Выздоровели и выписаны 2072 пациента, 84 человека умерли.

При СССР футболисты в Беларуси были звездами, но не получали супермного. Сейчас по игре вопросы, зато финансовая грамотность выше – вот что изменилось

 
 
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Бывший игрок и тренер сборной Аргентины Диего Марадона попросил руку божью остановить пандемию коронавируса.
 
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