«В экономике надувается очередной пузырь». Что будет с ценой на нефть и другие активы?

Источник материала: Tut.by

Недавно мы попросили троих экспертов спрогнозировать, как изменятся цены на главные инвестиционные активы из-за пандемии коронавируса, для нашего совместного с криптобиржей Currency.com проекта. Прошедшие после публикации две недели были богатыми на события: сделка по ОПЕК+ и последующее грандиозное падение цен на нефть, смягчение карантина в некоторых европейских странах. Как они повлияют на цены нефти, золота, криптовалют и акций? Своим мнением вновь делятся наши эксперты.

«Новичкам по-прежнему рекомендую стоять в стороне от этого безумия»

— В прошлый раз я выделил четыре компании, за акции которых можно не переживать в период нестабильности: это Alphabet, Яндекс, Microsoft и Facebook. Думаю, так будет до конца лета. Сейчас акции растут. А вот дальше…

Ближе к осени я ожидаю вторую волну падения цен на акции и индексы. Вообще, в последние два месяца замечаю нездоровый оптимизм на рынках. С марта по апрель индекс S&P 500 (в него входят 505 самых крупных компаний США) вырос на 22%. Похоже, у инвесторов сложилось ощущение, что кризис закончится быстро, и пора скупать подешевевшие акции.

Выделяю две причины этому:

ФРС США печатает и вливает огромные деньги в экономику своей страны. На эти средства она покупает ценные бумаги, чтобы помочь компаниям. Причём помощь уже идет всем компаниям: как надежным, так и не очень.

В апреле 2020 года часть европейских стран заявила о постепенном снятии карантина — у них снижается суточный прирост заболевших и умерших.

Многие эксперты сходятся во мнении, что страны запускают экономики из-за отсутствия другого выбора. На одной чаше весов полный разгром экономики, миллионы безработных и самый жуткий кризис со времен Второй мировой войны. На другой — гибель множества людей от вируса.

Согласитесь, если в стране есть зараженные, и их просто выпустить на работу, то ничего хорошего ждать не стоит. К тому же, вакцины от коронавируса по-прежнему нет. Считаю, что риск увидеть вторую волну заражений сейчас выше, чем шанс на быстрое восстановление экономики.

Печать новых денег краткосрочно решает проблемы. Однако в экономике надувается очередной пузырь.

Сейчас рынок растет, но объективных причин для этого нет. Напротив, от компаний ждут снижения выручки. Кроме того, в США растет число заявок на пособия по безработице. Вот наглядные графики.









Все это значит, что экономика США находится в тяжелом состоянии: люди теряют работу, а у компаний снижается выручка. Рано или поздно начнется спад. А так как США — локомотив мировой экономики, то эффект прицепного вагона вскоре почувствуем и мы. Достаточно вспомнить то, что уже было в 2008 году. Сомневаюсь, что тогда инвесторам очень хотелось покупать акции. Скорее, они думали о том, как бы сохранить сбережения.

Тем временем компании рекордными темпами отказываются от выплаты дивидендов.





Интересно, что даже в кризис 2008-2009 года было больше фирм, плативших своим инвесторам. В этих компаниях работают неглупые люди. Они знают, что впереди будут трудности везде и у всех, поэтому принимают справедливое решение не тратить деньги на выплаты акционерам, а оставить их на черный день.

Что делать прямо сейчас? Новичкам по-прежнему рекомендую стоять в стороне от этого безумия. Покупка акций в ближайшее время — попытка запрыгнуть в последний вагон поезда, который вот-вот упадет в бездну.

Более опытные участники могут попробовать заработать на действиях Федеральной резервной системы США, которая скупает многие ценные бумаги, не глядя на их качество.

Сам я стою в стороне от акций, но присматриваюсь к покупке нефти — очень уж привлекательно выглядит ее цена. Любой кризис рано или поздно заканчивается, а, значит, и спрос на нефть как на главный ресурс для развития экономики вернется.



Фото: Reuters

Считаю, что закупиться подешевевшей нефтью на долгосрок — перспективная идея. Криптобиржа Currency позволяет купить токены на две основные марки: WTI и Brent. С них и можно начать.

А вообще, лучшее решение сейчас, как и в прошлом прогнозе, — быть наготове. Время для основательных покупок придет совсем скоро, и если вы не будете понимать, что происходит на самом деле, то упустите отличную возможность, которая появляется раз в 10−12 лет. Самые интересные события нас ждут еще впереди. Пристегнитесь, потому что трясти будет сильно.

«Халвинг спровоцирует „бычье ралли“ для биткойна»



Михаил Кархалев, аналитик криптобиржи Currency.com :

— Конец апреля и начало мая традиционно весьма богаты на события в мировой экономике, которые оказывают ключевое влияние на динамику рынков до конца первого полугодия и задают настроение на весь год. Выходят макроэкономические данные и отчеты публичных компаний за первый квартал, и именно сейчас станет понятно, насколько сильное влияние пандемия оказывает на мировую экономику. Однако сразу следует заметить, что это будет лишь первая волна негативных данных, поскольку кризис и пандемия стартовали только в середине первого квартала. Соответственно, в конце июля данные за второй квартал и первое полугодие будут куда более негативными.

Для начала поговорим о валютах. Впереди нас ожидают данные по ВВП США и Еврозоны, данные по безработице, инфляции и деловой активности. Словом, все ключевые цифры за первый квартал, которые, разумеется, будут негативными.

Ожидать, что каким-то чудом данные будут позитивными, кажется немного сумасбродной идеей, поскольку еще с 2018 года экономики США и ЕС уже демонстрировали признаки ослабления. Соответственно ждать какого-то прорыва на фоне таких событий в мире просто нет никакого смысла. Евро, как главная рисковая валюта на рынках продолжит снижаться, а на укрепление пойдут «валюты-убежища»: японская иена и швейцарский франк.





Далее — золото. Помимо выхода макроэкономической статистики, состоятся очередные заседания Центральных банков, на которых будут приниматься дополнительные меры по стимулированию и поддержанию экономик на фоне пандемии. Нового снижения ставок от ФРС, ЕЦБ и Банка Японии инвесторы пока не ожидают, но программы количественного смягчения, вероятно, будут усилены.

Это означает, что в дополнение к тем триллионам долларов уже напечатанных для рынка денег, будут выпущены еще. Разумеется, это отразится на инфляции, которая будет только усиливаться. Особенно в развивающихся странах, где ее и в спокойное время не всегда удается сдерживать. Традиционно для защиты от инфляции инвесторы используют золото, которое на фоне повышенного спроса продолжит расти. Так что инвестиция в этот металл может оказаться удачной.

Что касается акций, то первая волна «падение-коррекция» на фондовых рынках близка к своему завершению. Со дня на день начнут публиковаться финансовые отчеты публичных компаний за первый квартал, которые, как и макроэкономические данные, будут негативными.

Акции технологических компаний, составляющие индекс NASDAQ, будут более устойчивы ко второй волне снижения за счет мощного прироста пользователей благодаря карантину. Плюс ко всему, IT-компаниям несоизмеримо проще перестроится на удаленную работу сотрудников, чем производственному сектору, которому предстоит пережить еще более мощное падение ввиду повсеместной остановки производства.





Не исключается вероятность того, что темпы падения индекса S&P 500 и Dow Jones будут более сильными, чем индекса NASDAQ. Однако самым интересным для фондовых рынков будет конец первого полугодия. Как уже неоднократно было сказано, технологические гиганты и другие онлайн-компании выиграли от пандемии и карантина, что весьма позитивно может отразиться на их финансовой отчетности за второй квартал и первое полугодие в целом. Впервые в истории мы можем столкнуться с ситуацией, когда фондовый индекс NASDAQ будет иметь сильную отрицательную корреляцию с S&P500 и Dow Jones.

Ликвидность на рынке нефти продолжает снижаться. Наш предыдущий прогноз был весьма сдержанным , а реальность оказалась такова, что самый мощный удар пандемии и кризиса пришелся как раз на «черное золото».

Спрос на это сырье снижается колоссальными темпами. Только за прошедшую неделю сумма открытых позиций на июньские фьючерсы на спотовом рынке упала на треть. Хранилища крупнейшего в США хаба в Кушинге, который служит для поставок WTI по фьючерсным контрактам, заполняется еженедельно на 5 миллионов баррелей. И это при том, что его предел составляет 16 млн баррелей. Вероятнее всего, судьба июньских фьючерсов будет аналогична майским — их стоимость опустится до минусовых значений. По данным Goldman Sachs, столь огромный переизбыток нефти на рынке потребует остановки 20% мировой добычи.

В заключение поговорим про криптовалюты. Биткойн продолжает постепенно приближаться к халвингу (процедуре уменьшения вознаграждения майнерам, которая проводится раз в четыре года — Прим. TUT.BY) и небольшими рывками отбивает понесенные в марте потери.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пока на рынке нет абсолютно никаких предпосылок к тому, что стоимость главной криптовалюты будет снижаться. По данным аналитического сервиса Skew, открытый интерес на биткойн-фьючерсы на крупнейших криптобиржах продолжает расти и уже превысил $2,5 миллиарда. Количество запросов в Google о халвинге бьет рекорды, оно на 35% выше, чем в 2016 году.

Польза этого показателя в том, что в мире цифровых активов халвинг биткойна считается позитивным событием, после которого происходит «бычье ралли» (период устойчивого роста цены на какой-либо актив — Прим. TUT.BY), и столь высокий к нему интерес может подстегнуть новых инвесторов к покупкам. В любом случае, наш прогноз прежний: мы ожидаем продолжения роста биткойна к $9000 до 12−13 мая, когда как раз-таки и состоится халвинг.

«В топе — золото и акции технологических компаний»



Валерий Кот, финансовый консультант:

— Новостной фон, связанный с пандемией, по-прежнему остается определяющим фактором, который влияет на настроения участников торгов.

Коротко вспомним предыдущие мои прогнозы. Нефть: несмотря на достигнутую в рамках ОПЕК+ договоренность о сокращении суточной добычи на 9,7 миллиона баррелей, количество негатива, наколенного в связи с неопределенностью, переполнило чашу терпения инвесторов, и цены устремились вниз. Рынок отреагировал в духе «или все, или ничего» и явно дал понять, что опасения по поводу переполнения нефтяных хранилищ еще очень велики.

Стимулирование со стороны правительств и центральных банков поддержало рост стоимости золота, которое торгуется сейчас в районе $1725 — своего максимального значения за последние семь лет.

Сдержанный оптимизм вернулся и на фондовые рынки, где помимо финансовой поддержки, принятой Сенатом США, благоприятным фактором является уменьшение числа первичных заявок по безработице, а также снятие карантина в Джорджии, Южной Каролине, Оклахоме и Аляске. Ряд штатов объявил о снижении карантинных мер, похожие новости звучат по всему миру. На прошлой неделе в лидерах оказались такие онлайн-сервисы, как Amazon, Netflix и Apple, что позитивно сказалось на динамике индекса US100. Думаю, в ближайшие дни мы также будем слышать положительные новости о «большой пятерке» (Amazon, Apple, Alphabet, Facebook и Microsoft), а значит прогноз роста по технологическому индексу сохраняется.



За последний месяц стоимость акций Netflix на Currency.com возросла с $350 до более чем $400

Как и ранее, я предполагаю дальнейший рост индекса US100, практически все компании которого являются явными бенефициарами (получателями денежных средств) карантина. Это существенное отличие данного индекса от других, представленных на бирже Currency.com , поскольку он отражает сектор с устойчивыми бизнес-моделями и денежными потоками, а не «широкий рынок» какого-либо государства, в котором часть бизнесов была фактически запрещена из-за карантина, и судьба их полностью зависит от государственной поддержки.

На текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на квартальных отчетах Apple и Microsoft, операционные результаты которых дадут представление о том, нанесла ли ущерб борьба с коронавирусом бизнесу глобальных корпораций или нет. Если в отчетах не появится каких-либо серьезных сюрпризов, то вскоре мы увидим значение индекса в районе $9100−9150

Я не являюсь сторонником выбора отдельных акций, но рискну предположить, что простое решение типа «телек+пицца» может стать хорошей идеей в период изоляции людей. Сочетание Netflix и Dominos Pizza формирует своеобразный карантинный портфель, который в ближайшей перспективе может дать весьма хороший результат. Сюда с легкостью можно добавить разработчиков и продавцов видеоигр, например Activision Blizzard Inc, Electronic Arts Inc или Take-Two Interactive Software, Inc.





Золото остается востребованным активом с точки зрения защиты финансов. Если вспомнить предыдущие кризисы, и, в частности, кризис 2008-2009 года, его стоимость во время периода рецессии увеличилась примерно в два раза. Примечательно, что рост продолжался еще несколько лет и после того, как рынки оправились и продолжили рост. Инвесторы, напуганные кризисом, еще долго боялись выходить из золота.

Финансовые интервенции необычайных масштабов и неопределенность на рынках будут и дальше, на мой взгляд, двигать цену золота вверх, несмотря на падение спроса на ювелирные украшения в Азии. Целью может стать уровень $1750−1770.

Как итог, полагаю, кратковременная стратегия размещения средств в таких активах, как золото и акции компаний, которые извлекают выгоду в условиях карантина, может принести прибыль, хотя и не исключает некоторый риск потери части капитала.