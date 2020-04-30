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«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона (L’Equipe)

30.04.2020 14:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1, сообщает заместитель главного редактора L’Equipe Жоэль Доменигетти.

«Чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. «ПСЖ» – чемпион Лиги 1», – написал журналист в твиттере.

На момент остановки чемпионата из-за коронавируса парижане лидировали в таблице, опережая идущий вторым «Марсель» на 12 очков.

 

 
 
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«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1, сообщает заместитель главного редактора L’Equipe Жоэль Доменигетти.
 
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