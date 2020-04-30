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«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона (L’Equipe)
30.04.2020 14:16 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Чемпионаты завершены. Места в таблице зафиксированы. «ПСЖ» – чемпион Лиги 1», – написал журналист в твиттере.
На момент остановки чемпионата из-за
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«ПСЖ» признан чемпионом Франции из-за досрочного завершения сезона Лиги 1, сообщает заместитель главного редактора L’Equipe Жоэль Доменигетти.
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