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У хоккеиста с коронавирусом из команды Лукашенко ухудшилось состояние

30.04.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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21 апреля мы писали, что один из игроков хоккейной команды Александра Лукашенко – Дмитрий Мелешко – заразился коронавирусом. Сперва спортсмен опроверг эту информацию, но позже ее подтвердила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. У Мелешко действительно нашли инфекцию, сейчас он лежит в больнице.

Жена Дмитрия Надежда поделилась на своей странице в инстаграме тем, как себя чувствует ее муж. «Температуры [у Дмитрия] уже четыре дня нет. Мы очень радовались этому. Думали, что скоро он уже выздоровеет, но вчера ему сделали компьютерную томографию и у него ухудшилось состояние легких. Поэтому лечение продолжается, увеличили дозу антибиотика. Дней десять он еще точно будет лежать», – сказала Надежда Мелешко.

По словам Надежды, тест на вирус сдала и она, и ее дети, но результаты оказались отрицательными.

Дмитрий Мелешко в недавнем прошлом был хоккеистом сборной Беларуси и минского «Динамо». Завершив карьеру в 2017 году, он выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Хоккеист играл и в финальных матчах, где команда во главе с Лукашенко победила коллектив Минской области.

Фото обложки: instagram.com/meleha_19.

 
 
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21 апреля мы писали, что один из игроков хоккейной команды Александра Лукашенко – Дмитрий Мелешко – заразился коронавирусом. Сперва спортсмен опроверг эту...
 
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