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У хоккеиста с коронавирусом из команды Лукашенко ухудшилось состояние
30.04.2020 16:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
21 апреля мы
Жена Дмитрия Надежда
Дмитрий Мелешко в недавнем прошлом был хоккеистом сборной Беларуси и минского «Динамо». Завершив карьеру в 2017 году, он выступает за команду президента в любительских республиканских соревнованиях. Хоккеист играл и в финальных матчах, где команда во главе с Лукашенко победила коллектив Минской области.
Фото обложки: instagram.com/meleha_19.
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21 апреля мы писали, что один из игроков хоккейной команды Александра Лукашенко – Дмитрий Мелешко – заразился коронавирусом. Сперва спортсмен опроверг эту...
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