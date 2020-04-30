







опбликованном в телеграм-канале Я/Мы CODID-19, эмоциональный и откровенный разговор жителя На видео,в телеграм-канале Я/Мы CODID-19, эмоциональный и откровенный разговор жителя Витебска с лечащим врачом в одной из больниц города, где госпитализированы зараженные коронавирусом.









Из диалога хорошо понятна ситуация, которая сложилась в областном центре. Нет тестов для диагностики коронавируса, нет мест в больницах, "военное положение”, "весь город загружен пневмонией, "короны" очень много, больных девать некуда", и вообще, "мы оказались не готовы к этой эпидемии".