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Витебский врач: Мы оказались не готовы к эпидемии - "короны" очень много, больных девать некуда, тестов нет

30.04.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Витебский врач рассказал то, что от нас скрывают.



На видео, опбликованном в телеграм-канале Я/Мы CODID-19, эмоциональный и откровенный разговор жителя Витебска с лечащим врачом в одной из больниц города, где госпитализированы зараженные коронавирусом.


Из диалога хорошо понятна ситуация, которая сложилась в областном центре. Нет тестов для диагностики коронавируса, нет мест в больницах, "военное положение”, "весь город загружен пневмонией, "короны" очень много, больных девать некуда", и вообще, "мы оказались не готовы к этой эпидемии". 
 
Теги: Витебск
 
 
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