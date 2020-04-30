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Витебский врач: Мы оказались не готовы к эпидемии - "короны" очень много, больных девать некуда, тестов нет
30.04.2020 16:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Витебский врач рассказал то, что от нас скрывают.
На видео,
Из диалога хорошо понятна ситуация, которая сложилась в областном центре. Нет тестов для диагностики коронавируса, нет мест в больницах, "военное положение”, "весь город загружен пневмонией, "короны" очень много, больных девать некуда", и вообще, "мы оказались не готовы к этой эпидемии".
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Витебский врач: Мы оказались не готовы к эпидемии - "короны" очень много, больных девать некуда, тестов нет
Витебский врач рассказал то, что от нас скрывают.
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