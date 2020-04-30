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Парламент Афганистана закрылся из-за коронавируса
30.04.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В Афганистане прекратили работу обе палаты парламента — Волеси Джирга (нижняя палата) и Мешрано Джирга (верхняя палата, Дом старейшин) — до отмены в стране режима самоизоляции, введенного из-за коронавирусной инфекции, сообщает TOLOnews.
Министерство здравоохранения предупредило о жестких ситуациях, с которыми Кабул столкнется в ближайшие недели. «Госслужащим, работающим в секретариате, не следует выходить на работу в период самоизоляции», — заявил спикер парламента Мир Рахман Рахмани.
Эпидемия COVID-19 создает проблему для защиты тысяч американских солдат, находящихся в Афганистане. По сообщению источников NBC, в последние дни президент США Дональд Трамп обсуждает вывод всех американских войск из Афганистана, поскольку считает, что военные там уязвимы для коронавируса.
По словам источника, скорее всего, военных сосредоточат на базах в одной или двух частях страны. Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным США с «Талибаном» (запрещено в РФ), на вывод из республики около 14 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военных, представляющих союзников США по альянсу, отведено 14 месяцев.
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В Афганистане прекратили работу обе палаты парламента — Волеси Джирга (нижняя палата) и Мешрано Джирга (верхняя палата, Дом старейшин) — до отмены в стране режима...
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