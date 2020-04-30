Парламент Афганистана закрылся из-за коронавируса

Министерство здравоохранения предупредило о жестких ситуациях, с которыми Кабул столкнется в ближайшие недели. «Госслужащим, работающим в секретариате, не следует выходить на работу в период самоизоляции», — заявил спикер парламента Мир Рахман Рахмани.





Эпидемия COVID-19 создает проблему для защиты тысяч американских солдат, находящихся в Афганистане. По сообщению источников NBC, в последние дни президент США Дональд Трамп обсуждает вывод всех американских войск из Афганистана, поскольку считает, что военные там уязвимы для коронавируса.





По словам источника, скорее всего, военных сосредоточат на базах в одной или двух частях страны. Напомним, что в соответствии с соглашением, подписанным США с «Талибаном» (запрещено в РФ), на вывод из республики около 14 тысяч американских военнослужащих и около 17 тысяч военных, представляющих союзников США по альянсу, отведено 14 месяцев.









подсчетам Университета Джона Хопкинса, на текущий момент в Афганистане зафиксированы 1939 случаев заболевания COVID-19 и 60 смертей, хотя это может и не отражать реальную картину ПоУниверситета Джона Хопкинса, на текущий момент в Афганистане зафиксированы 1939 случаев заболевания COVID-19 и 60 смертей, хотя это может и не отражать реальную картину



