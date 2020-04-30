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Бывший врач «Спартака»: «Не знаю, чем в Беларуси все закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбол. Но, скорее всего, им придется на коленях просить о помощи»

30.04.2020 16:07 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков поделился мнением о методах борьбы с пандемией коронавируса в Беларуси.

– Ваш коллега Михаил Вартапетов заявил, что режим самоизоляции в России стоит смягчить. Согласны?

– Смелое предложение. Это все та же история о большом и маленьком государствах. Наши условия пока не позволяют смягчать правила самоизоляции. Вирус ползет. В качестве негативного примера – Беларусь. Там нет никакого карантина – и уже 13 тыс. заболевших, хотя страна маленькая. И их число будет увеличиваться с каждым днем. Не знаю, чем там все закончится. Думаю, когда-то они прозреют и даже остановят футбольный чемпионат. Но, скорее всего, им придется на коленях просить о помощи. К сожалению, это только вопрос времени. Так относиться к вирусу я бы не стал никогда, – сказал Васильков.

Напомним, футбольный чемпионат в Беларуси продолжается в высшей, первой и второй лигах. В скором времени стартует женский чемпионат.

В Беларуси зарегистрировано 14027 (+846) случаев COVID-19. Умерли 89 пациентов. Ранее ВОЗ призвала Беларусь остановить все массовые и спортивные мероприятия.

 
 
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