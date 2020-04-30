Брюссель увязал выделение 60 млн евро помощи с выполнением Минском рекомендаций ВОЗ

Источник материала: Tut.by

Брюссель ждет, что взамен на оказываемую финансовую помощь, официальный Минск будет прислушиваться к рекомендациям ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Об этом журналисту «Радио Свобода» заявил представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



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— Не далее как на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси господином Макеем. И подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на коронавирусный кризис. И я также знаю, что власти Беларуси тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но также знаю, что надо больше. Таким образом, я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно предотвращения пандемии, — заявил Жозеп Боррель в интервью корреспонденту «Свободы» Рикарду Юзвяку.

Боррель напомнил, что Евросоюз в рамках помощи выделит здравоохранению Беларуси 60 миллионов евро.

— Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ, касающихся пандемии. Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех.

Напомним, накануне ВОЗ опубликовала отчет миссии по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля. В нем отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Прежде всего эксперты указали на необходимость усиления мер физического дистанцирования. В частности, рекомендовали отменить все массовые мероприятия, перейти на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановить деятельность всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов.