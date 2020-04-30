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Брюссель увязал выделение 60 млн евро помощи с выполнением Минском рекомендаций ВОЗ
30.04.2020 19:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Брюссель ждет, что взамен на оказываемую финансовую помощь, официальный Минск будет прислушиваться к рекомендациям ВОЗ по борьбе с коронавирусом. Об этом журналисту
— Не далее как на прошлой неделе я разговаривал с министром иностранных дел Беларуси господином Макеем. И подчеркнул, что совместная работа в рамках многосторонней системы является наиболее эффективным способом реагирования на коронавирусный кризис. И я также знаю, что власти Беларуси тесно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, но также знаю, что надо больше. Таким образом, я призываю власти Беларуси придерживаться рекомендаций ВОЗ относительно предотвращения пандемии, — заявил Жозеп Боррель в интервью корреспонденту «Свободы» Рикарду Юзвяку.
Боррель напомнил, что Евросоюз в рамках помощи
— Так что мы приносим и предлагаем помощь. Но с другой стороны, мы просим придерживаться рекомендаций ВОЗ, касающихся пандемии. Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех.
Напомним, накануне ВОЗ
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- Невозможно, чтобы мы, с одной стороны, предлагали помощь, (а с другой) не выполняли рекомендации, которые мы реализуем в наших странах и просим выполнять всех, -...
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