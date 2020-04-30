«Коронавирус вылечили, но она пока даже не встает!» — в больнице возмущены информацией о выписке Бабкиной

Ровно месяц прошел с момента госпитализации Надежды Бабкиной в одну из столичных клиник. Певицу увезли из дома в тяжелом состоянии и практически сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Диагноз поставили неутешительный — двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. До недавнего времени артистка находилась в отделении кардиореанимации, питалась через зонд, а дышала при помощи специальной трахеостомической трубки.





Но днях появилась информация, что звезда внепланово готовится покинуть больничные стены, так как стремительно пошла на поправку. Однако, как удалось выяснить «СтарХиту», до выписки Надежде Георгиевне еще далеко. Хотя прогресс в ее лечении определенно присутствует.









«Бабкина сейчас в обычной палате, но никаких разговоров о том, чтобы отпустить ее домой не ведется, — прокомментировали «СтарХиту» в клинике. — Коронавирус вылечили, осталось только разобраться с пневмонией. Держится она молодцом, но пока даже не может ходить! Питается самостоятельно, при помощи сиделки, больничная еда ее вполне устраивает».









Певица общается по телефону с супругом Евгением Гором





Навещать звездную пациентку родные по-прежнему не могут — так как больница закрыта для посторонних. Однако, артистка совершает телефонные звонки близким. Медики каждый день внимательно наблюдают за состоянием, фиксируют улучшения и делают все, чтобы реабилитация Надежды Георгиевны прошла как можно скорее.





«Пока у нее еще есть общая слабость, — продолжает источник в больнице. — В будущем, когда состояние станет станет легкой степени, ее планируют перевести в ВИП-палату, там меньше контроль. Но пока Бабкина под строгим присмотром докторов находится в стандартной».





Фото: Getty Images, Legion-Media, личный архив



