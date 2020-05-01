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В онлайн-голосовании за кандидата от оппозиции победил глава Объединенной гражданской партии

01.05.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-голосование на выборах единого кандидата от оппозиции окончено. Победил в нем председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов, который набрал около 40% голосов.

Всего в голосовании приняли участие почти 4,5 тысячи человек. Николай Козлов получил 39,8% голосов. На втором месте Юрий Губаревич — 36,12%, на третьем — Ольга Ковалькова — 24,07%. Об этом сообщает ОГП на своей странице в Facebook, к сайту, где проводили голосование, на момент написания заметки, доступа не было.

Напомним, первоначально о намерении принять участие в праймериз заявляли 6 человек: глава ОГП Николай Козлов, сопредседатели БХД Ольга Ковалькова и Павел Северинец, лидер «За Свободу» Юрий Губаревич, зампред БНФ Алексей Янукевич и политик Анна Канопацкая. Первой из этой гонки исключили Анну Канопацкую.

16 марта с праймериз снялся Павел Северинец, а на следующий день — Алексей Янукевич.

Согласно процедуре праймериз, все кандидаты на «единого» должны были собирать баллы, всего можно было набрать 100 баллов: первые 10 баллов были распределены между партиями, а остальные баллы кандидаты «зарабатывали». 30 баллов можно было получить во время интернет-голосования, 30 — во время голосования в регионах, 30 — во время конгресса демократических сил.

Поскольку в середине марта было объявлено, что кандидаты приостанавливают свои поездки по регионам из-за коронавируса, как теперь будут набирать остальные баллы пока неизвестно — вопрос, как рассказала Ольга Ковалькова, пока обсуждается.

 
 
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