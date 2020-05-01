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Родители показали, как проходит их карантин с детьми. Им не позавидуешь
01.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В число людей, которым приходится очень тяжело из-за текущей ситуации с коронавирусом, можно смело включить родителей. Ведь они заперты в четырёх стенах вместе со своими гиперактивными детьми. Однако несмотря на все проделки своих чад, мамы всё же стараются сохранять спокойствие.
Представляем вам серию смешных фото, которые олицетворяют карантинные муки родителей.
«Мой сын решил почистить свой горшок моей зубной щёткой».
«Дочь врезалась в фонарный столб и быстро покинула место происшествия».
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В число людей, которым приходится очень тяжело из-за текущей ситуации с коронавирусом, можно смело включить родителей. Ведь они заперты в четырёх стенах вместе со...
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