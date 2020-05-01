Родители показали, как проходит их карантин с детьми. Им не позавидуешь

Источник материала: ОНТ

В число людей, которым приходится очень тяжело из-за текущей ситуации с коронавирусом, можно смело включить родителей. Ведь они заперты в четырёх стенах вместе со своими гиперактивными детьми. Однако несмотря на все проделки своих чад, мамы всё же стараются сохранять спокойствие.

Представляем вам серию смешных фото, которые олицетворяют карантинные муки родителей.

«Мой сын решил почистить свой горшок моей зубной щёткой».



«Мой сын нашёл несколько стикеров в ванной».





«Дочь врезалась в фонарный столб и быстро покинула место происшествия».

«Первый день удалённой работы. Случилось это. Ненавижу слаймы».



«Когда я вошла, она сказала, что просто хочет принять ванную».













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