Первое лекарство от COVID-19 успешно прошло испытания

Источник материала: Tut.by

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление , подтверждающее эффективность препарата.

«Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление», — заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против COVID-19.

Специфической терапии против коронавируса, унесшего уже более 200 тысяч жизней, по-прежнему не существует. Пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.

«Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассмотреть возможность в экстренном порядке разрешить врачам использовать [ремдесивир]», — написал в «Твиттере» бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.