Первое лекарство от COVID-19 успешно прошло испытания

Источник материала: Tut.by

Масштабные клинические испытания антивирусного препарата ремдесивир подтверждают его эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Trust «Tru» Katsande / Unsplash

Исследование продолжается, пока подведены лишь его предварительные итоги. Однако они оказались достаточно убедительными для того, чтобы Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID) выпустил по этому поводу специальное заявление , подтверждающее эффективность препарата.

«Данные показывают, что ремдесивир оказывает однозначный существенный позитивный эффект, ускоряя выздоровление», — заявил журналистам глава NIAID Энтони Фаучи.

В эксперименте, начавшемся более двух месяцев назад, 21 февраля, принимают участие более 1000 пациентов из США, Азии и Европы с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Исследователи используют метод двойного слепого тестирования: больных делят на две группы, в одной из которых пациенты получают ремдесивир (в дополнение к обычному симптоматическому лечению), а в другой — плацебо. При этом в которой из групп находится тот или иной конкретный пациент, не знает ни он сам, ни его лечащие врачи.

По предварительным данным, больные, принимающие экспериментальный препарат, выздоравливают почти в полтора раза быстрее — в среднем за 11 дней, против 15 у пациентов из контрольной группы.

Есть разница и в показателях смертности, хоть и не такая существенная: в контрольной группе скончалось 11,6% больных, в экспериментальной — 8%.

«Достаточно данных»

Если окончательные результаты исследования не будут сильно расходиться с его промежуточными итогами, ремдесивир станет первым лекарством, успешно прошедшим клинические испытания против COVID-19.

Специфической терапии против коронавируса, унесшего уже более 200 тысяч жизней, по-прежнему не существует. Пациентам оказывают лишь симптоматическую помощь, то есть борьба идет не с самой инфекцией, а с ее проявлениями.

«Теперь у нас достаточно данных, чтобы рассмотреть возможность в экстренном порядке разрешить врачам использовать [ремдесивир]», — написал в «Твиттере» бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб.

As we’ve been saying for some time now, accumulating data on Remdesivir suggests it’s active against covid and there’s now enough data to support consideration of access under an emergency use authorization by FDA. The data from NIAID study should push this firmly over the line. https://t.co/UPxPw5ebEz — Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) April 29, 2020

Интересно, что буквально на день раньше в журнале Lancet были опубликованы результаты другого исследования по проверке влияния ремдесивира на коронавирус. Эксперимент проводился в Китае и был завершен с противоположным результатом: эффективность препарата доказать не удалось.

Однако эксперты отмечают, что китайское исследование, проведенное всего на 237 пациентах, не является достаточно репрезентативным, чтобы делать подобные выводы. Эксперимент даже пришлось прекратить досрочно — в частности по причине нехватки участников.

Как обмануть вирус

Ремдесивир относится к классу антивирусных препаратов, то есть его действие направлено непосредственно на возбудителя инфекции, а не на усмирение разбушевавшегося иммунитета, который в случае с COVID-19 и наносит пациенту основной вред.

Лекарство было разработано в 2015 году для борьбы с лихорадкой Эбола, и его действие основано на подавлении способности вируса к размножению.

Идея препарата родилась в ходе изучения смертоносного ближневосточного вируса MERS: ученые обнаружили, что при копировании вирусных частиц ферменты могут вместо нужных азотистых оснований захватывать похожие по форме молекулы.

Представьте себе разобранный конструктор, в который кто-то подбросил похожие по форме обманные детали — они прекрасно ложатся в основание модели, но сверху на них ничего поставить уже нельзя.

Ремдесивир представляет собой как раз такую обманку для вируса: он снабжает инфицированные клетки «бессмысленными» молекулами нужной формы, которые энзимы-сборщики встраивают в новый вирус вместо нужных деталей.

В результате последовательность цепочки РНК вируса нарушается и он теряет способность к дальнейшему размножению. А значит, таким образом замедляется распространение инфекции.

Впервые препарат опробовали в ходе эпидемии лихорадки Эбола в Западной Африке. Он доказал свою безопасность и даже был рекомендован в качестве лекарства от вируса, однако вскоре от ремдесивира отказались: в ходе клинических испытаний по эффективности в борьбе с Эболой он уступил другому препарату.