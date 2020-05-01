Пандемия коронавируса: самое важное о ситуации в Беларуси и мире на 31 апреля

Источник материала: KYKY

К утру 30 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 3,25 миллиона человек; погибли – 231 тысяча, а излечились – больше миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,05 миллиона эпизодов инфекции;

Испания: 239,6 тысячи;

Италия: 205,5 тысячи;

Британия: 172,5 тысячи;

Франция: 166,6 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 61,7 тысячи летальных исходов;

Италия: 27,9 тысячи;

Британия: 26,8 тысячи;

Испания: 24,5 тысячи;

Франция: 24,1 тысячи.

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке .

Как там

Германия ослабляет карантинные меры: открываются музеи, галереи, зоопарки, возобновляются религиозные службы. Все это проходит в строгих условиях, и требование соблюдать социальное дистанцирование остается. Масштабные общественные мероприятия запрещены до осени.

карантинные меры: открываются музеи, галереи, зоопарки, возобновляются религиозные службы. Все это проходит в строгих условиях, и требование соблюдать социальное дистанцирование остается. Масштабные общественные мероприятия запрещены до осени. Международная организация труда предупредила , что если карантины во многих странах затянутся, то работы лишатся порядка 1,5 миллиарда человек – то есть половина мировой рабочей силы.

, что если карантины во многих странах затянутся, то работы лишатся порядка 1,5 миллиарда человек – то есть половина мировой рабочей силы. Американская разведка сообщила , что коронавирус не был создан человеком и не был генетически модифицирован. Все это опровергает расхожие теории заговора.

, что коронавирус не был создан человеком и не был генетически модифицирован. Все это опровергает расхожие теории заговора. По прогнозу эксперта из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни, к лету жертвами инфекции в США станут 100 тысяч человек, а заразятся – девять миллионов.

эксперта из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни, к лету жертвами инфекции в США станут 100 тысяч человек, а заразятся – девять миллионов. Заявки на пособие по безработице подали еще 3,8 миллиона американцев. Итого, за минувшие шесть недель без работы оказались 30 миллионов граждан США, говорит Министерство труда.

Министерство труда. Коронавирус подхватил премьер-министр России Михаил Мишустин, о чем он доложил Владимиру Путину. СМИ подозревают, что Мишустин не вернется в премьерское кресло даже после того, как поправится.

в премьерское кресло даже после того, как поправится. Штат Нью-Йорк заплатил 69 миллионов долларов (крупнейшая разовая выплата Департамента здравоохранения Нью-Йорка) поставщику аппаратов ИВЛ – после того, как он прокомментировал пост Дональда Трампа в твиттере и сказал, что может организовать доставку устройств. Но аппараты штат не получил, потому что перевел деньги, как выяснилось, инженеру-электрику из Долины, который никакого отношения к поставкам не имеет.

69 миллионов долларов (крупнейшая разовая выплата Департамента здравоохранения Нью-Йорка) поставщику аппаратов ИВЛ – после того, как он прокомментировал пост Дональда Трампа в твиттере и сказал, что может организовать доставку устройств. Но аппараты штат не получил, потому что перевел деньги, как выяснилось, инженеру-электрику из Долины, который никакого отношения к поставкам не имеет. Эксперты по Северной Корее сильно сомневаются , что в этой стране, как утверждают власти, не выявлено ни единого случая вируса. Специалисты удивляются, как КНДР, которая имеет границу и тесные торговые связи с Китаем, откуда и взялся COVID-19, пандемия не затронула.

, что в этой стране, как утверждают власти, не выявлено ни единого случая вируса. Специалисты удивляются, как КНДР, которая имеет границу и тесные торговые связи с Китаем, откуда и взялся COVID-19, пандемия не затронула. Шаги, которые предпринимает британское правительство, чтобы спасти экономику страны, обойдутся в как минимум 130 миллиардов долларов в 2020 году.

Как у нас

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 14027 заболевших коронавирусом. Излечились 2386 человек, скончались 89.

сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 14027 заболевших коронавирусом. Излечились 2386 человек, скончались 89. В Минске подозрительно отменяются репетиции парада к 9 мая. Одна тренировка военных должна была состояться 27 апреля, но не прошла – якобы из-за графика выходных в Беларуси. Другая репетиция, запланированная на 29 апреля, сменила формат, а тренировку, которая ожидалась 30 апреля, перенесли на 5 и 6 мая.

репетиции парада к 9 мая. Одна тренировка военных должна была состояться 27 апреля, но не прошла – якобы из-за графика выходных в Беларуси. Другая репетиция, запланированная на 29 апреля, сменила формат, а тренировку, которая ожидалась 30 апреля, перенесли на 5 и 6 мая. Кроме того, российские и китайские войска отказались участвовать в параде в Минске.

Международная компания – резидент ПВТ Admitad, которая 11 лет назад была основана в Минске, решила поддержать своих сотрудников, чьи близкие оказались без работы из-за кризиса или карантина. На выплаты пособий таким работникам фирма выделит в общей сложности 300 тысяч долларов.

поддержать своих сотрудников, чьи близкие оказались без работы из-за кризиса или карантина. На выплаты пособий таким работникам фирма выделит в общей сложности 300 тысяч долларов. ЕС назвал свое условие, при котором выделит Беларуси 60 миллионов евро в связи с пандемией. Условие такое: следовать рекомендациям ВОЗ. Евросоюз считает абсурдной ситуацию, когда с одной стороны ожидается помощь, а с другой – игнорируются призывы ВОЗ. А она, в частности, просит отменить все массовые мероприятия.

свое условие, при котором выделит Беларуси 60 миллионов евро в связи с пандемией. Условие такое: следовать рекомендациям ВОЗ. Евросоюз считает абсурдной ситуацию, когда с одной стороны ожидается помощь, а с другой – игнорируются призывы ВОЗ. А она, в частности, просит отменить все массовые мероприятия. Международная группа ученых рассказала о результатах опроса, из которых ясно: 86% беларусов убеждены, что власти нашей страны делают недостаточно, чтобы справиться с коронавирусом. Общественные настроения хуже только в Турции.

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа « Имена », Красный Крест ; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.