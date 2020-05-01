Пандемия коронавируса: самое важное о ситуации в Беларуси и мире на 31 апреля

К утру 30 апреля сумма зараженных коронавирусом по всему миру составила свыше 3,25 миллиона человек; погибли – 231 тысяча, а излечились – больше миллиона. Эти сведения получены благодаря американскому Университету Джонса Хопкинса. Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:
США: 1,05 миллиона эпизодов инфекции;
Испания: 239,6 тысячи;
Италия: 205,5 тысячи;
Британия: 172,5 тысячи;
Франция: 166,6 тысячи.
А вот пятерка стран – лидеров по смертям:
США: 61,7 тысячи летальных исходов;
Италия: 27,9 тысячи;
Британия: 26,8 тысячи;
Испания: 24,5 тысячи;
Франция: 24,1 тысячи.
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 безбожно быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне! Вот по этой ссылке.
Как там
Германия ослабляет карантинные меры: открываются музеи, галереи, зоопарки, возобновляются религиозные службы. Все это проходит в строгих условиях, и требование соблюдать социальное дистанцирование остается. Масштабные общественные мероприятия запрещены до осени.
Международная организация труда предупредила, что если карантины во многих странах затянутся, то работы лишатся порядка 1,5 миллиарда человек – то есть половина мировой рабочей силы.
Американская разведка сообщила, что коронавирус не был создан человеком и не был генетически модифицирован. Все это опровергает расхожие теории заговора.
По прогнозу эксперта из Северо-Восточного университета в Бостоне Алессандро Веспиньяни, к лету жертвами инфекции в США станут 100 тысяч человек, а заразятся – девять миллионов.
Заявки на пособие по безработице подали еще 3,8 миллиона американцев. Итого, за минувшие шесть недель без работы оказались 30 миллионов граждан США, говорит Министерство труда.
Коронавирус подхватил премьер-министр России Михаил Мишустин, о чем он доложил Владимиру Путину. СМИ подозревают, что Мишустин не вернется в премьерское кресло даже после того, как поправится.
Штат Нью-Йорк заплатил 69 миллионов долларов (крупнейшая разовая выплата Департамента здравоохранения Нью-Йорка) поставщику аппаратов ИВЛ – после того, как он прокомментировал пост Дональда Трампа в твиттере и сказал, что может организовать доставку устройств. Но аппараты штат не получил, потому что перевел деньги, как выяснилось, инженеру-электрику из Долины, который никакого отношения к поставкам не имеет.
Эксперты по Северной Корее сильно сомневаются, что в этой стране, как утверждают власти, не выявлено ни единого случая вируса. Специалисты удивляются, как КНДР, которая имеет границу и тесные торговые связи с Китаем, откуда и взялся COVID-19, пандемия не затронула.
Шаги, которые предпринимает британское правительство, чтобы спасти экономику страны, обойдутся в как минимум 130 миллиардов долларов в 2020 году.
Как у нас
По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 14027 заболевших коронавирусом. Излечились 2386 человек, скончались 89.
В Минске подозрительно отменяются репетиции парада к 9 мая. Одна тренировка военных должна была состояться 27 апреля, но не прошла – якобы из-за графика выходных в Беларуси. Другая репетиция, запланированная на 29 апреля, сменила формат, а тренировку, которая ожидалась 30 апреля, перенесли на 5 и 6 мая.
Кроме того, российские и китайские войска отказались участвовать в параде в Минске.
Международная компания – резидент ПВТ Admitad, которая 11 лет назад была основана в Минске, решила поддержать своих сотрудников, чьи близкие оказались без работы из-за кризиса или карантина. На выплаты пособий таким работникам фирма выделит в общей сложности 300 тысяч долларов.
ЕС назвал свое условие, при котором выделит Беларуси 60 миллионов евро в связи с пандемией. Условие такое: следовать рекомендациям ВОЗ. Евросоюз считает абсурдной ситуацию, когда с одной стороны ожидается помощь, а с другой – игнорируются призывы ВОЗ. А она, в частности, просит отменить все массовые мероприятия.
Международная группа ученых рассказала о результатах опроса, из которых ясно: 86% беларусов убеждены, что власти нашей страны делают недостаточно, чтобы справиться с коронавирусом. Общественные настроения хуже только в Турции.
Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.
Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.