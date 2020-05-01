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Первое лекарство от коронавируса прошло испытания успешно

01.05.2020 08:48 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Первое лекарство от коронавируса прошло испытания успешно

Клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтвердили его эффективность в борьбе Covid-19. Об этом сообщет BBC.

По этому поводу Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США выпустил специальное заявление. Оно подтверждает эффективность препарата.

Эксперимент продолжался более двух месяцев. Его участниками стали более 1000 пациентов из США, Азии и Европы. У них был подтверждён коронавирус. Больных разделили на две группы. В одной из них пациенты получали «Ремдесивир», а также обычное симптоматическое лечение, в другой - плацебо.

Согласно предварительным данным, больные, которые принимали экспериментальный препарат, выздоравливали в среднем за 11 дней, тогда как пциенты из контрольной группы – за 15. Всего в контрольной группе умерли 11,6% пациентов, в экспериментальной - 8%.

если результаты окончательного исследования не будут сильно расходиться с промежуточными, то «Ремдесивир» станет первым лекарством, которое успешно прошло клинические испытания против коронавируса.

«Ремдесивир» относится к антивирусному препарату. Ранее его использовали для борьбы с лихорадкой Эбола.

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Клинические испытания антивирусного препарата «Ремдесивир» подтвердили его эффективность в борьбе Covid-19. Об этом сообщет BBC. По этому поводу Национальный институт...
 
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