Врач сообщил, что инкубационный период коронавируса может достигать трёх недель

Источник материала: ОНТ

Инкубационный период заражения коронавирусом может достигать трёх недель. Об этом рассказал директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков, сообщает ТАСС.

По словам врача, люди должны понимать, что инкубационный период может достигать трёх недель.

Специалист уточнил, что особенность данной инфекции заключается в скорости её изменения. Человек может чувствует себя прекрасно, однако за один день его состояние ухудшается. В итоге он умирает.

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