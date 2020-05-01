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Эпидемией коронавируса охвачена вся Витебщина. Под вопросом лишь Шарковщина: отсюда нет данных
01.05.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Информация об инфицированных коронавирусом поступила из всех районов Витебской области, за исключением Шарковщинского.
На 29 апреля в Лиозненском районе COVID-19 определили у 51 человека, но у 4 из них диагноз сняли — в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков. 20 человек изолированы дома,
В Лиозненском районе 56 пациентов с пневмониями, у 11 из них коронавирусная инфекция. Один пациент в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Городокский районный штаб по противодействию распространению COVID-19
В Браславском районе — 7 заболевших коронавирусной инфекцией,
О первых инфицированных сообщили Толочинский и Россонский районы.
В Толочинском районе — 5 больных, более 15 человек находятся под наблюдением,
В Россонском районе — единственный случай заболевания COVID-19, и он завозной: инфицированный молодой человек приехал домой из Витебска,
Появились новости о заболевших в Чашникском районе. По
Таким образом, вся Витебская область (а в ней — 21 район) превратилась в единый очаг эпидемии коронавируса. Исключение составляет Шарковщинский район, откуда до сих пор не поступало информации ни о заразившихся, ни об их отсутствии.
В Беларуси, по данным на 30 апреля, зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19,
Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав
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Вся Витебская область превратилась в единый очаг эпидемии коронавируса. Исключение составляет Шарковщинский район, откуда не поступало информации ни о...
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