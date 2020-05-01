Эпидемией коронавируса охвачена вся Витебщина. Под вопросом лишь Шарковщина: отсюда нет данных

Источник материала: Tut.by

Информация об инфицированных коронавирусом поступила из всех районов Витебской области, за исключением Шарковщинского. «Народные новости Витебска» продолжают следить за эпидобстановкой в регионе и составлять свою карту распространения COVID-19.



Карта распространения COVID-19 по Витебской области на 30 апреля. Источник: «Народные новости Витебска»

На 29 апреля в Лиозненском районе COVID-19 определили у 51 человека, но у 4 из них диагноз сняли — в связи с отсутствием клинических проявлений и отрицательными результатами мазков. 20 человек изолированы дома, пишет «Сцяг перамогі».

В Лиозненском районе 56 пациентов с пневмониями, у 11 из них коронавирусная инфекция. Один пациент в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Городокский районный штаб по противодействию распространению COVID-19 информирует , что в регионе на 30 апреля выявили 33 случая заражения коронавирусом.

В Браславском районе — 7 заболевших коронавирусной инфекцией, пишет «Браслаўская звязда». Под контролем санстанции и милиции находятся 33 человека — это контакты первого и второго уровней, а также люди, вернувшиеся из-за границы.

О первых инфицированных сообщили Толочинский и Россонский районы.

В Толочинском районе — 5 больных, более 15 человек находятся под наблюдением, пишет «Наша Талачыншчына».

В Россонском районе — единственный случай заболевания COVID-19, и он завозной: инфицированный молодой человек приехал домой из Витебска, отмечает «Голас Расоншчыны».

Появились новости о заболевших в Чашникском районе. По информации «Радыё Свабода», больные с COVID-19 есть в деревне Кащино, Чашниках и Новолукомле. По данным издания, в этом регионе инфицировано более 30 человек, одна пожилая женщина умерла. Но местные райисполком и газета молчат об эпидемиологической ситуации.

Таким образом, вся Витебская область (а в ней — 21 район) превратилась в единый очаг эпидемии коронавируса. Исключение составляет Шарковщинский район, откуда до сих пор не поступало информации ни о заразившихся, ни об их отсутствии.

В Беларуси, по данным на 30 апреля, зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19, сообщает Минздрав. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.