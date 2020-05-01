Путин отказал в просьбе Лукашенко. Экономист: «Их неприязненные отношения гадят людям»





Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что пересмотра цены поставок газа в Беларусь на 2020 год не предполагается. Между тем две недели назад об этом Владимира Путина во время видеоконференции лидеров стран ЕАЭС лично попросил Александр Лукашенко.





Его доводы после обрушения цен на нефть выглядели логично:





«Сегодня в Европе природный газ Россия продает по 80 долларов, не выше 90 долларов за тысячу кубометров, а мы платим 127 долларов. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть?»









UDF.BY поинтересовался у экономистов, почему Москва отказалась идти навстречу поинтересовался у экономистов, почему Москва отказалась идти навстречу Минску









«Это не то что глубокий кризис интеграционных объединений, это, по сути дела, их развал»





Руководитель центра Мизеса Ярослав Романчук отметил, что «даже таки простые вещи, которые предполагали всего лишь адаптацию к меняющимся условиями, Кремль категорически отрицает».





«Это не то что глубокий кризис интеграционных объединений, это, по сути дела, их развал. Кремль перешел в режим чисто формального де-юре соблюдения прописанных в договорах норм и не собирается действовать гибко даже в условиях коронавируса. Я давным давно призываю рассмотреть вопрос целесообразности членства в подобного рода союзах: экономику они не раскрепощают и не создают условия для ее дополнительного роста», – сказал Романчук.





Как могло бы сказаться на белорусской экономике снижение цен на газ?





«Если бы у нас была цена 40-50 долларов за тысячу кубометров, что вытекает из цены нефти, могли быть снижены тарифы, сокращены издержки. Это было бы подспорье и для домашних хозяйств, и для бизнеса», – отметил экономист.





«То, что Кремль ведет себя сегодня не по-партнерски, не по-союзнически, не переходит на рыночные правила игры, а настаивает на выполнении формально подписанного договора, когда еще не было форм-мажора, – этот тот случай, когда личные неприязненные отношения руководителей тормозят развития стран, попросту говоря, гадят людям», – считает Романчук.





При этом руководитель центра Мизеса призывает власти отказаться от навязывания потребителям определенного вида топлива.





«Сначала все было на мазуте, потом перешли на газ, но он стал дорогим. Сегодня, когда цена на нефть бросовая, готовы броситься в нее. Еще понятно, что будет с проектом строительства БелАЭС, который обошелся в почти 10 миллиардов долларов. Вместо этого стоило бы отказаться от централизации и обратить внимание на разные виды источников энергии – на рынке идет конкуренция производителей», – сказал Романчук.













«Озвученное российским министром решение – решение Путина»





Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что формально российские власти в вопросе снижения цены на газ правы – действуют согласно заключенному до конца 2020 года контракту.





«Несколько месяцев назад переговорщиков со стороны белорусской власти можно было понять. Многие годы цены на газ и нефть в основном повышались, а здесь россияне были готовы оставить стоимость прошлого года. Кто ж знал, что будет кризис, вызванный коронавирусом, и обрушение цен на нефть и газ. Но в новых условиях, когда Беларусь стала платить за газ больше, чем в Европе, естественно было попытаться провести переговоры», – сказал Желиба.





Почему официальному Минску отказались в просьбе?





«Вроде бы Россия идет навстречу Беларуси по кредиту на строительство БелАЭС: и по снижению ставки, и по отсрочке выплат. Может быть, россияне подумали: сколько можно требовать уступок, нечего просить и здесь, и там. Хозяин – барин», – отметил экономист.





Но Желиба считает, что нужно продолжать пытаться начать переговоры о снижении стоимости газа:





«Не видно оснований для значительного роста цены на нефть. Наверное, мировая экономика еще долго будет выходить из кризиса».





Экономист считает, что «озвученное российским министром решение – решение Путина».





«Он и нефтянниками командует, хотя они считаются частными. А «Газпром» – это государственная компания», – сказал Желиба.