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14 917 человек с коронавирусом зарегистрировано в Беларуси – Минздрав

01.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 1 мая в Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19,  сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 890 человек.

 

14 917 человек с коронавирусом зарегистрировано в Беларуси – Минздрав
Фото © Sputnik / Виктор Толочко 

 

Выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 93 пациента.

Число зараженных составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста.

 


 
 
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  На 1 мая в Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19,  сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 890 человек.     Выздоровели и...
 
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