14 917 человек с коронавирусом зарегистрировано в Беларуси – Минздрав

Источник материала: Горецкий вестник

На 1 мая в Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 890 человек.





Выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 93 пациента.

Число зараженных составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста.