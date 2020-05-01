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14 917 человек с коронавирусом зарегистрировано в Беларуси – Минздрав
01.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 1 мая в Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 2918 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 93 пациента.
Число зараженных составляет 8% от количества проведенных тестов. Всего проведено 186 262 теста.
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На 1 мая в Беларуси зарегистрировано 14 917 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщили в Минздраве. Прирост за сутки — 890 человек. Выздоровели и...
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