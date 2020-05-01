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Тренер «Барановичей» Пацевич: «Тест сделали во вторник. Результат мне не сообщали. Сказали, что в течение 5 дней»
01.05.2020 16:12 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер «Барановичей» Илья Пацевич, у которого
– Тест сделали во вторник. Результат мне не сообщали. Сказали, что в течение 5 дней.
– Как думаете, останавливать ли чемпионат в такой ситуации и не ждать, что кто-то из футболистов подхватит
– Я
– Скажите, а связывались ли с вами из федерации?
– Лично со мной из федерации никто не связывался. Но знаю, что связывались с директором клуба, интересовались моим самочувствием, – сказал Пацевич.
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Тренер «Барановичей» Пацевич: «Тест сделали во вторник. Результат мне не сообщали. Сказали, что в течение 5 дней»
Тренер «Барановичей» Илья Пацевич, у которого обнаружена пневмония, рассказал Tribuna.com о своем самочувствии.
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