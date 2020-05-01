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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске Чемпионат мира по хоккею в мае 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии, как и планировалось изначально. Существовала вероятность, что минско-рижский турнир будет...

Чемпионат мира по хоккею в мае 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии, как и планировалось изначально. Существовала вероятность, что минско-рижский турнир будет сдвинут на 12 месяцев вперед в связи с возможным переносом планетарного форума нынешнего года в Швейцарии. Напомним, первенство отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Официальный сайт Международной федерации хоккея сообщает, что швейцарская сторона уже запустила процесс возвращения билетов болельщикам.