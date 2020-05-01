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ЧМ-2021 по хоккею пройдет в Риге и Минске
01.05.2020 16:06 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTЧемпионат мира по хоккею в мае 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии, как и планировалось изначально. Существовала вероятность, что минско-рижский турнир будет сдвинут на 12 месяцев вперед в связи с возможным переносом планетарного форума нынешнего года в Швейцарии. Напомним, первенство отменили из-за угрозы распространения коронавируса. Официальный сайт Международной федерации хоккея сообщает, что швейцарская сторона уже запустила процесс возвращения билетов болельщикам.
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Чемпионат мира по хоккею в мае 2021 года пройдет в Беларуси и Латвии, как и планировалось изначально. Существовала вероятность, что минско-рижский турнир будет...
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