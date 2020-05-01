Каждый третий заразившийся коронавирусом уже выздоровел

Источник материала: ОНТ

Каждый третий в мире зараженный коронавирусом выздоровел, передает ТАСС.

Число зараженных COVID-19 в мире достигло 3,2 млн. Из них каждый третий (1 млн человек) выздоровел. Число жертв – почти 300 тысяч.

Темпы роста новых случаев снижаются уже четыре недели. Если в начале апреля количество зараженных увеличивалось на 200%, то сегодня – на 21,5%.

Коронавирус зарегистрировали в 173 странах. По количеству зараженных лидирует США (более1 млн человек), Испания (230 тысяч) и Италия (203 тысячи). Китай теперь находится на 11 месте.

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