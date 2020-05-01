ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Мальта с 4 мая начинает снимать введенные из-за коронавируса ограничения

01.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Мальта с 4 мая начинает снимать введенные из-за коронавируса ограничения

С 4 мая власти Мальты начнут постепенно отменять ограничения, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Абела, информирует Times of Malta.

В стране с 4 мая откроются некоторые магазины, а оставшиеся вернутся к работе к концу месяца. Также жители Мальты с понедельника смогут собираться в группы до четырех человек. При этом в общественном транспорте и в магазинах мальтийцы обязаны носить маски, а в очередях соблюдать социальную дистанцию.

Кафе, рестораны и парикмахерские страны не откроются еще как минимум три недели. Аэропорт также пока что остается закрытым. Но с 4 мая будет возобновлено паромное сообщение между островами Гоцо и Мальта.

По последней информации, в Мальте выявили 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Режим чрезвычайной ситуации в стране был введен в начале апреля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 4 мая власти Мальты начнут постепенно отменять ограничения, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт...
 
Новости дня
Новости
 
ВОЗ: Китай не пригласил организацию к расследованию по коронавирусу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика