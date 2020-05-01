Мальта с 4 мая начинает снимать введенные из-за коронавируса ограничения

Источник материала: ОНТ

С 4 мая власти Мальты начнут постепенно отменять ограничения, которые были введены из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Абела, информирует Times of Malta.

В стране с 4 мая откроются некоторые магазины, а оставшиеся вернутся к работе к концу месяца. Также жители Мальты с понедельника смогут собираться в группы до четырех человек. При этом в общественном транспорте и в магазинах мальтийцы обязаны носить маски, а в очередях соблюдать социальную дистанцию.

Кафе, рестораны и парикмахерские страны не откроются еще как минимум три недели. Аэропорт также пока что остается закрытым. Но с 4 мая будет возобновлено паромное сообщение между островами Гоцо и Мальта.

По последней информации, в Мальте выявили 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Режим чрезвычайной ситуации в стране был введен в начале апреля.

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