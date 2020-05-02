Транзит — ускоренный

Источник материала: Вороновская газета





Больше месяца назад для транзитных грузоперевозчиков установлены временные правила при движении по территории Беларуси. Такие меры необходимы для предотвращения завоза и распространения коронавируса.

Если коротко, то правилами предписано, что водители, выполняющие транзит, обязаны покинуть Беларусь по кратчайшему маршруту не позднее дня, следующего за днем въезда на ее территорию. Дальнобойщики должны ехать только по республиканским автодорогам, на которых разрешена остановка (стоянка) для отдыха и питания, заправки, исключительно в специально отведенных для этого местах, которые обозначил Минтранс. Исключения: авария, поломка, задержка из-за разгрузки, перегрузки, замены транспортного средства, если это указано в транспортных документах.







Транспортной инспекции поручено информировать транзитных перевозчиков о наличии этой карты-схемы, распространять ее и контролировать исполнение требований. Надо сказать, карты переданы в пункты пропуска, под роспись их раздают водителям. Геолокацию стоянок можно изучить и на сайте Министерства https://mintrans.gov.by. Информация в широком доступе, однако, как признаются многие дальнобойщики, выполнить нынешние требования транзита иногда просто невозможно. «А как же соблюдение режима труда и отдыха? Нам же по закону нужно делать регламентированные перерывы, мы не можем безостановочно ехать, это все легко отследить по тахографу. Да и на специально отведенных местах для отдыха, питания и заправки элементарно не всегда можно воспользоваться тем же душем», — сетуют они. Водителей тоже можно понять. Однако серьезность складывающейся ситуации с коронавирусом обязывает всех нас принять временные условия и из двух зол выбрать меньшую.

Меж тем, в ГАИ подчеркнули: в случае отказа следовать по определенным маршрутам или остановки и стоянки вне специально определенных мест водители транзитных фур привлекаются к ответственности по статье 23.4 КоАП Республики Беларусь («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий»). Санкция — штраф от 2 до 50 базовых величин или административный арест. По словам начальника ОГАИ Вороновского РОВД Сергея Маковика, за две недели на территории района сотрудниками дорожной милиции подготовлено 12 административных материалов по данной статье.

АЗС на спецкарте







Среди установленных маршрутов международного транзита — трасса М11, которая от пограничного перехода «Бенякони» проходит через территорию Вороновского района. На карте-схеме обозначена и АЗС №17 ОАО «Лиданефтепродукт». Она единственная в районе, на которой разрешена заправка, остановка (стоянка) для транзитных автопоездов. Корреспонденты «ВГ» поинтересовались, что изменилось в работе автозаправочной станции.







— Поток транспорта на АЗС после закрытия границ соседних стран уменьшился как минимум в три раза. Это, безусловно, сказалось и на экономической составляющей, — рассказывает начальник цеха АЗС №17 ОАО «Лиданефтепродукт» Виталий Пакшис. — Сейчас на автозаправочной станции введен санитарно-эпидемиологический контроль. Для персонала предписано строгое использование при работе защитных масок, перчаток. Возле касс внутри АЗС нанесены разграничительные линии, которые позволяют сохранять дистанцию между клиентами полтора метра, установлены защитные экраны. На входе и в зале в свободном доступе антисептики и одноразовые перчатки. Кстати, в продаже дезсредства и маски также имеются. Дистанцирование соблюдено и в части размещения столиков для клиентов, где они могут перекусить. Режим уборки регламентирован и, конечно, строго соблюдается.







На территории АЗС есть парковка, где водителям транзитных перевозок согласно картам-схемам разрешена стоянка. По меркам транспорта такого формата она небольшая, однако в день нашего посещения АЗС свободные места были.







Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

На 24 апреля более 350 протоколов в отношении транзитных автоперевозчиков составили прокуроры, таможенники и сотрудники ГАИ Гродненской области за нарушение санитарных требований по COVID-19. Об этом сообщает прокуратура Гродненской области.