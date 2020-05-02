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2 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси

02.05.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По состоянию на 2 мая в Беларуси сделано 195 430 тестов на коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, положительный результат на COVID-19 у 15 828 человек, что составляет 8,2% от всех протестированных людей. 

К настоящему моменту выздоровели и выписаны 3 117 пациентов. Умерли 97 человек, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией. 

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Новости Беларуси. По состоянию на 2 мая в Беларуси сделано 195 430 тестов на коронавирус.  Как сообщает Минздрав, положительный результат на COVID-19 у 15 828 человек, что...
 
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