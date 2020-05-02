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2 мая. Минздрав рассказал о статистике по коронавирусу в Беларуси
02.05.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По состоянию на 2 мая в Беларуси сделано 195 430 тестов на коронавирус.
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К настоящему моменту выздоровели и выписаны 3 117 пациентов. Умерли 97 человек, у которых хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
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Новости Беларуси. По состоянию на 2 мая в Беларуси сделано 195 430 тестов на коронавирус. Как сообщает Минздрав, положительный результат на COVID-19 у 15 828 человек, что...
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