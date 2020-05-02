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Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в больницу

02.05.2020 13:22 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в больницу

Народная артистка России Татьяна Васильева попала в московскую клинику из-за плохого самочувствия. Об этом она сообщила ТАСС.

Отмечается, что Татьяна Васильева не рассказала, с какими именно жалобами обратилась в больницу и будут ли ее госпитализировать.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса вызвала скорую помощь из-за высокой температуры и кашля.

По информации издания «Московский Комсомолец», Васильева, у которой заподозрили коронавирус, ушла из больницы, так и не дождавшись результата КТ. Ее определили в палату, но она испугалась, что другие пациенты могут ее заразить, написала заявление, что уходит из больницы под личную ответственность. О результатах анализов она собирается узнать по телефону.

Татьяне Васильевой 73 года. Многие знают ее по фильмам «Самая обаятельная и привлекательная», «Увидеть Париж и умереть», «Здравствуйте, я ваша тетя».

Фото: mk.ru / Владимир Чистяков





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Народная артистка России Татьяна Васильева попала в московскую клинику из-за плохого самочувствия. Об этом она сообщила ТАСС. Отмечается, что Татьяна Васильева...
 
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