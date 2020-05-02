Надежда Бабкина вышла из больницы. «Похудела-то как!»

Надежда Бабкина сделала заявление, в котором поблагодарила лечащих врачей за свою спасённую жизнь. Артистка подчеркнула, что действительно очень тяжело перенесла болезнь. С начала апреля она находилась с больнице с диагнозом двусторонняя пневмония.





«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — рассказала Надежда Георгиевна.









Певица также обратилась к друзьям и поклонникам, чью поддержку она чувствовала пока находилась в больнице. Бабкина, к слову, впервые показала, как выглядит после лечения. Она сильно похудела и до сих пор с трудом разговаривает. Фанаты, да и друзья артистки, признаются, что с трудом узнали её на видео. «Похудела-то как», «Видно, что болезнь была тяжелой, скорейшего восстановления», «Боже, как изменилась. Здоровья!» — желают Надежде Георгиевне поклонники.





пишет издание 7 дней У Бабкиной, напомним, не подтвердился коронавирус, хотя симптомы болезни совпадали. Говорят, что артистка частично сама виновата в том, что так тяжело болела. Она занималась самолечением и не сразу обратилась за медицинской помощью. Александр Васильев, коллега Бабкиной, напомним, попал в больницу с тем же диагнозом, однако перенёс болезнь гораздо легче,издание 7 дней







