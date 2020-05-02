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Надежда Бабкина вышла из больницы. «Похудела-то как!»

02.05.2020 13:24 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Выздоровевшая артистка выступила с первым публичным заявлением.

Надежда Бабкина сделала заявление, в котором поблагодарила лечащих врачей за свою спасённую жизнь. Артистка подчеркнула, что действительно очень тяжело перенесла болезнь. С начала апреля она находилась с больнице с диагнозом двусторонняя пневмония.

«Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое», — рассказала Надежда Георгиевна.


Певица также обратилась к друзьям и поклонникам, чью поддержку она чувствовала пока находилась в больнице. Бабкина, к слову, впервые показала, как выглядит после лечения. Она сильно похудела и до сих пор с трудом разговаривает. Фанаты, да и друзья артистки, признаются, что с трудом узнали её на видео. «Похудела-то как», «Видно, что болезнь была тяжелой, скорейшего восстановления», «Боже, как изменилась. Здоровья!» — желают Надежде Георгиевне поклонники.

У Бабкиной, напомним, не подтвердился коронавирус, хотя симптомы болезни совпадали. Говорят, что артистка частично сама виновата в том, что так тяжело болела. Она занималась самолечением и не сразу обратилась за медицинской помощью. Александр Васильев, коллега Бабкиной, напомним, попал в больницу с тем же диагнозом, однако перенёс болезнь гораздо легче, пишет издание 7 дней
 
 
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Выздоровевшая артистка выступила с первым публичным заявлением.
 
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