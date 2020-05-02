В Беларуси по состоянию на 2 мая 15828 случаев коронавируса

Источник материала: Полесская правда



В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 15828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8.2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 тысяч 430 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.