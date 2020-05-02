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В Беларуси по состоянию на 2 мая 15828 случаев коронавируса
02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Зарегистрированы 15828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8.2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 тысяч 430 тестов.
За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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