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В Беларуси по состоянию на 2 мая 15828 случаев коронавируса

02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Беларуси по состоянию на 2 мая 15828 случаев коронавируса
В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства здравоохранения.

Зарегистрированы 15828 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8.2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 тысяч 430 тестов.

За весь период распространения COVID-19 на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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