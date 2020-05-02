Лучше поздно, чем никогда? О вводе карантина в Беларуси

пишет Белсат. Ежедневно это число увеличивается едва ли не на тысячу. Как сейчас стоит бороться с COVID-19 и куда может завести страну политика властей в отношении пандемии? Только по официальной статистике в нашей стране около 15 тысяч позитивных результатов тестов на SARS-CoV-2,Белсат. Ежедневно это число увеличивается едва ли не на тысячу. Как сейчас стоит бороться с COVID-19 и куда может завести страну политика властей в отношении пандемии?





Беларусь получит $ 60 млн помощи от Европейского Союза. Однако только в том случае, если будет выполнять рекомендации Всемирной организации здоровья. Но ни отмены массовых мероприятий, ни перевода учебных заведений на дистанционное образование пока не видно. Глава Беларуси же страшил население слишком жесткими мерами, которые якобы рекомендовала ВОЗ.





«Надо карантин? Будем вводить карантин. Нужен комендантский час? Введем комендантский час. Что за проблема ввести комендантский час? Ну, нужно это нашим людям?» – заявлял Александр Лукашенко.





Но нигде в рекомендациях Беларуси комендантский час не упоминается. Откуда тогда она взялась? Неизвестно. Правда, сейчас даже такие меры уже не помогут, утверждает доктор медицинских наук Томаш Онышек, уполномоченный по лабораторной медицине большой польской фирмы «Diagnostyka», которая проводит тесты на коронавирус.





Комментирует Томаш Онышек, доктор медицинских наук:





«В мире есть страны, как Швеция, которая не слишком озаботилась изоляцией. И там заболеваний достаточно много, но как-то справились. Есть страны, как Польша, Чехия или Словакия, где была сильная изоляция, и там ситуация выглядит хорошо. А есть страны, где в целом не было изоляции, как США, и там дошло до ужасной ситуации. […]





Изоляция, введенная в самом начале распространения инфекции, была наиболее эффективной. А чем дальше в лес, как говорится, то тем меньше для этого оснований. И сейчас действительно вопрос в том, есть ли смысл в изоляции в Беларуси. Ведь то время, когда она должна была быть, уже прошло».





Действительно, теперь может быть смысл только в изоляции отдельных эпицентров инфекции, чтобы вести своеобразное точечное состязание. Для этого нужно проводить большое количество тестов на коронавирус. Сейчас их производят в Беларуси, однако сначала мы получали их из России, Китая и стран Евросоюза. По отзывам специалистов, российские и китайские тесты были низкого качества.





«Хорошо, что сами начали делать эти тесты, и белорусские тесты оказались более точными. Россияне сами признали – их главврач, который сам заразился и тестировался российскими тестами, так это он назвал цифру 60. Вот такие тесты, и мы их тоже приобретали», – заявил глава Беларуси.









В Беларуси количество проведенных тестов приближается к 200 тыс. – около 19 на одну тысячу населения. Например, в Польше этот показатель составляет 7,4, в России – 23, в Украине – 2,6, в Латвии – около 25, в Литве – 36,6. Лучший же результат в мире – в Исландии, почти 135 тестов на 1000 человек. Однако у нас есть проблема со скоростью проведения тестов и получения результатов. На видео, снятом скрытой камерой в одной из витебских госпиталей, пациенты жалуются врачу, что долго ждут результатов тестов.





Это означает, что лаборатории перегружены и не выдают результатов анализов вовремя. Следует подчеркнуть, что в Беларуси тестированием занимаются только государственные учреждения. В Польше же, например, подключены частные лаборатории, и они обязаны прислать результаты тестов максимально быстро.





«В Польше есть требование, чтобы результаты тестов были известны не позднее, чем через 24 часа. И редко это правило нарушается. Ведь когда результат приходит позже, лаборатория ухудшает свою репутацию или теряет деньги», – рассказывает Томаш Онышек.





В то же время специалисты считают, что чтобы получить реальное количество заболеваний и смертей в Беларуси, следует умножить официальные данные властей как минимум на пять. Ведь даже из открытых источников известно, что не во всех больницах достаточно тестов, а к тому же хватало случаев, когда тесты делали неправильно.





«В Центральной и Северной Европе количество тяжелых случаев значительно меньше, чем в Италии, Франции или Испании. И это наверное не потому, что мы такие мудрые и совершенные и у нас такая замечательная врачебная система. Должна быть другая генетически-популяционная причина…. Один из моментов, в котором есть разница между нашими странами и Южной Европой и США: там не делают прививок против туберкулеза, а у нас они до сих пор делаются. И прививка от туберкулеза определенным образом увеличивает иммунитет организму. Поэтому может быть, что это тот фактор, который нас спас», — продолжает Томаш Онышек.





Однако пока о спасении говорить рано. Предварительно прогнозируется, что пик заболеваний может припасть на конец мая, так как страну должны догнать последствия Радуницы, субботника и парада на 9 мая, к которому все еще готовятся и в котором отказались участвовать даже традиционные иностранные гости – военные из России и Китая.





Комментирует Виталий Цыганков, политический обозреватель Радио «Свобода»:





«Лукашенко остался последовательным. Если от кого-то и можно было ожидать каких-то уникальных выходок и неприятия общей мировой линии, то это от авторитарного руководителя авторитарной Беларуси. В этом смысле он лишь подтвердил свой имидж такого человека, не всегда адекватного мировым нормам, который любит идти не в ногу, когда все идут в ногу».





Получилось, что коронавирус сорвал с главы Беларуси в очередной раз надетую маску готового к реформам и либерализации политика, который идет на сближение с Западом. Да и белорусы ощутили на себе последствия действий руководства страны. Так, согласно социологическому исследованию Белорусской аналитической мастерской, сейчас более 60% белорусов считают, что страна в плохом экономическом состоянии. С начала года этот показатель вырос почти на 20%.





«Здесь Александр Лукашенко говорит, что никого не позволит уволить с предприятий. С другой стороны, Беларусь едва ли не единственная страна, которая реально не помогает своим гражданам, которые как и во всем мире подвергаются экономическому кризису», – продолжает Виталий Цыганков.





И это лишний раз оттолкнет потенциальных инвесторов.





Интересно, что с просьбой к руководству Беларуси выполнять рекомендации ВОЗ обратилась даже постоянный представитель ООН в нашей стране Иоанна Казана-Вишневецка. Публикация открытого обращения от этой организации – это крик души, который означает, что все дипломатические каналы связи с властями Беларуси исчерпаны.









«Ну, а в самом драматическом варианте событий Беларусь снова в этом смысле станет таким пандемическим изгоем. Если меры, которые принимает белорусское руководство, будут признаны недостаточными или публично будет вынесено недоверие белорусской статистике, и тогда это может сказаться на том, что действительно белорусских граждан дольше других не будут пускать в другие страны», – считает Виталий Цыганков.





Таким образом, провокационная риторика и фактический отказ от подчинения рекомендациям международных институтов могут отразиться не только на политическом имидже страны, с которой мало кто захочет вести дела, но и на всех белорусах.











