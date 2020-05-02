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В 6-м роддоме Минска родился уже шестой ребенок за время эпидемии
02.05.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTВ родильном доме 6-й городской клинической больницы Минска, где лежат женщины с COVID-19, прибавление. Этой ночью здесь родился уже шестой ребенок за время эпидемии. И как рассказал нам главный врач клиники Игорь Юркевич, младенец абсолютно здоров, мама чувствует себя хорошо. Всего же здесь под наблюдением сегодня находятся более 20 беременных женщин, у которых подтвержден коронавирус. Им оказывается всесторонняя помощь.
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы г. Минска: "Самое главное - все младенцы здоровы. И по результатам лабораторного тестирования тесты на коронавирус у них отрицательные. Это самый большой подарок нашим мамам и персоналу родильного дома. Служба родовспоможения работает стабильно. Это направление, которое у нас на особом контроле".
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В родильном доме 6-й городской клинической больницы Минска, где лежат женщины с COVID-19, прибавление. Этой ночью здесь родился уже шестой ребенок за время эпидемии. И...
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