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В 6-м роддоме Минска родился уже шестой ребенок за время эпидемии

02.05.2020 13:30 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

В родильном доме 6-й городской клинической больницы Минска, где лежат женщины с COVID-19,  прибавление. Этой ночью здесь родился уже  шестой ребенок за время эпидемии. И как рассказал нам главный врач клиники Игорь Юркевич,  младенец абсолютно здоров, мама чувствует себя хорошо. Всего же здесь под наблюдением сегодня находятся более 20  беременных женщин, у которых подтвержден коронавирус. Им оказывается всесторонняя помощь. 

Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы г. Минска: "Самое главное - все младенцы здоровы. И по результатам лабораторного тестирования тесты на коронавирус у них отрицательные. Это самый большой подарок нашим мамам и персоналу родильного дома. Служба родовспоможения работает стабильно. Это направление, которое у нас на особом контроле".

 
Теги: Минск
 
 
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В родильном доме 6-й городской клинической больницы Минска, где лежат женщины с COVID-19,  прибавление. Этой ночью здесь родился уже  шестой ребенок за время эпидемии. И...
 
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