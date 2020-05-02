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Студенты-медики из Индии застряли в Беларуси и просят выслать за ними самолет, потому что здесь – страшно

02.05.2020 15:08 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хотя Беларусь – страна гостеприимная, и несмотря на эпидемию COVID-19 у нас по-прежнему открыты границы, другие страны сейчас живут в режиме чрезвычайной ситуации. И попасть туда не так просто. 

В нашей стране до сих пор находятся иностранцы, но некоторые из них этому не рады – около тысячи студентов-медиков из Индии, которые учатся в беларуских вузах, попросили срочно выслать за ними самолет, потому что они боятся заразиться коронавирусом. «В Беларуси существует высокий риск заражения коронавирусом, потому что не принимается никаких мер», – говорят студенты на видео. Их видеообращение опубликовало на своем сайте индийское издание divyabhaskar.co.in, после чего ролик стал вирусным. Его заметил telegram-канал «Баста!».

Родители многих студентов из Индии (не только тех, что на видео) уже месяц просят индийское правительство поспособствовать возвращению их детей домой. Но пока что безрезультатно. Родители иностранных студентов обеспокоены тем, что в нашей стране нет никаких ограничительных мер из-за коронавируса, вот, что они говорят: «Количество заболевших коронавирусом в Беларуси растет, как на дрожжах. Но до сих пор не было принято никаких мер, чтобы отправить наших детей домой, в Индию. 
Студенты-медики в Беларуси в беде. Поэтому они записали видеообращение  к индийскому правительству с просьбой, чтобы вернули домой». 

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19, платформа «Имена», Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.

 
 
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Хотя Беларусь – страна гостеприимная, и несмотря на эпидемию COVID-19 у нас по-прежнему открыты границы, другие страны сейчас живут в режиме чрезвычайной ситуации. И...
 
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