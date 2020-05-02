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Информация Минздрава: 3117 белорусов победили COVID-19

02.05.2020 15:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Свежие данные от Минздрава. 3 тысячи 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. Сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 тысяч 828 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,2 % процента от количества проведенных тестов. Всего сделано 195 тысяч 430 тестов. За весь период распространения инфекции на территории нашей страны умерли 97 пациентов  с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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Свежие данные от Минздрава. 3 тысячи 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. Сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 тысяч 828 человек...
 
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