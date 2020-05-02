Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Информация Минздрава: 3117 белорусов победили COVID-19 Свежие данные от Минздрава. 3 тысячи 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. Сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 тысяч 828 человек...

Свежие данные от Минздрава. 3 тысячи 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19, выздоровели. Сегодня в Беларуси зарегистрировано 15 тысяч 828 человек с положительным тестом на коронавирус, что составляет 8,2 % процента от количества проведенных тестов. Всего сделано 195 тысяч 430 тестов. За весь период распространения инфекции на территории нашей страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.