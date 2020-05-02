Источник материала: ОНТ

Во Франции от коронавируса вылечили 106-летнюю женщину.

Элен Лефевр болела две недели, но сейчас её здоровью ничего не угрожает. Француженка пережила эпидемию гриппа-испанки, две мировых войны и вот теперь – коронавирус. Французский символ того, что «всё будет хорошо», не меньше.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram