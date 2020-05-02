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Во Франции от коронавируса вылечили 106-летнюю женщину
02.05.2020 16:50 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Во Франции от коронавируса вылечили 106-летнюю женщину.
Элен Лефевр болела две недели, но сейчас её здоровью ничего не угрожает. Француженка пережила эпидемию гриппа-испанки, две мировых войны и вот теперь – коронавирус. Французский символ того, что «всё будет хорошо», не меньше.
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Во Франции от коронавируса вылечили 106-летнюю женщину. Элен Лефевр болела две недели, но сейчас её здоровью ничего не угрожает. Француженка пережила эпидемию...
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