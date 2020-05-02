|
В Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с коронавирусом – Минздрав
02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На 2 мая в Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19,
Выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 97 пациентов.
Число зараженных составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 430 тестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На 2 мая в Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 911 человек. Выздоровели и выписаны 3117...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)