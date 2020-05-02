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В Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с коронавирусом – Минздрав

02.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На 2 мая в Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 911 человек.

 

В Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с коронавирусом – Минздрав

 

Выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 97 пациентов.

Число зараженных составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 430 тестов.


 
 
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  На 2 мая в Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с положительным анализом на COVID-19, сообщает Минздрав. Прирост за сутки — 911 человек.     Выздоровели и выписаны 3117...
 
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