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Лукашенко поручил отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с коронавирусом

02.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поручил отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с коронавирусом

Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам пресс-секретаря, министр здравоохранения Владимир Караник на одном из недавних совещаний доложил, как молодые специалисты присоеденились в работе к белорусским медикам. 


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Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщила...
 
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