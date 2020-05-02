|
Лукашенко поручил отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с коронавирусом
02.05.2020 22:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам пресс-секретаря, министр здравоохранения Владимир Караник на одном из недавних совещаний доложил, как молодые специалисты присоеденились в работе к белорусским медикам.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)