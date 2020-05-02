Лукашенко поручил отблагодарить студентов-медиков, подключившихся к борьбе с коронавирусом

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поручил взять на карандаш и отблагодарить студентов-медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом в Беларуси. Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам пресс-секретаря, министр здравоохранения Владимир Караник на одном из недавних совещаний доложил, как молодые специалисты присоеденились в работе к белорусским медикам.





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