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Перцов: негосударственные СМИ сеют панику, разбивают психику людей, пытаются ерничать

03.05.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Недостатка информации о ситуации с новым коронавирусом в Беларуси нет. Есть проблема с интерпретацией этих данных негосударственными СМИ. Такое мнение в эфире "Беларусь 1" высказал директор Национального филиала (представительства) Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Владимир Перцов, сообщает БЕЛТА.

Перцов: негосударственные СМИ сеют панику, разбивают психику людей, пытаются ерничать

Владимир Перцов подчеркнул, что недостатка информации от государственных органов о ситуации в стране нет. "Есть проблемы интерпретации этих данных различными так называемыми негосударственными СМИ, основная задача которых в целом дискредитация государственной власти. Для них пандемия, коронавирус - это только информационный повод", - считает он.

Коллеги из оппозиционных СМИ берут абсолютные цифры и, не вникая в них, выстраивают графики. Например, к заболевшим причисляют COVID-позитивных, выявленных благодаря большому количеству тестов. "Они сеют панику, разбивают психику людей и пытаются на чувстве страха подорвать отношение к власти, принимаемым мерам, пытаются ерничать", - сказал Владимир Перцов.

"Весь мир смотрит на Беларусь и Швецию, которые пошли своим путем. Недавний опрос, который проводил телеканал "БелРос", показал, что 41% населения России и Беларуси боится, скорее, экономических последствий, кризиса и только 25% опасаются заразиться коронавирусом", - отметил он.

 
 
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  Недостатка информации о ситуации с новым коронавирусом в Беларуси нет. Есть проблема с интерпретацией этих данных негосударственными СМИ. Такое мнение в эфире...
 
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