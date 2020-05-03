Лукашенко все еще не сдал тест. Главное о коронавирусе в Беларуси и мире на 3 мая

Источник материала: KYKY

К утру 3 мая в мире ситуация такая: количество заражений коронавирусом выросло до 3,4 миллионов случаев. Погибли от COVID-19 больше 242 тысяч человек, выздоровели – больше миллиона человек. Об этом сообщается на сайте американского Университета Джонса Хопкинса.

Вот пятерка стран – лидеров по инфицированным:

США: 1,1 миллиона случаев заражения;

Испания: 213,4 тысячи;

Италия: 209,3 тысячи;

Британия: 183,4 тысячи;

Франция: 167,3 тысячи.

А вот пятерка стран – лидеров по смертям:

США: 65,9 тысяч погибших;

Италия: 28,7 тысячи;

Британия: 28,1 тысячи;

Франция: 24,5 тысячи.

Испания: 24,5 тысячи;

Важно: статистика по распространению и смертям от COVID-19 очень быстро меняется. Но есть вариант следить за всем в онлайн – вот по этой ссылке .

Что происходит в мире

Институт Ipsos провел социологическое исследование о том, как европейцы оценивают поведение своих политических лидеров во время пандемии (опрашивали жителей шести стран Европы и Новой Зеландии). Власти Франции получили наихудшую оценку граждан: по шкале от 0 до 10 правительство Эмманюэля Макрона набрало лишь 4,1 балла. Высшую оценку – 7,8 – набрал кабинет новозеландского премьера Джасинды Ардерн. Жаль, что в исследовании не участвовали беларусы и администрация Лукашенко.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его невеста Кэрри Саймондс назвали новорожденного сына Уилфред Лори Николас. В честь Ника Прайса и Ника Харта – двух докторов, которые спасли Джонсона от коронавируса.

Мировые ученые начали спорить о том, можно ли заразиться коронавирусом несколько раз подряд. Вирусолог из Техасского университета Винит Менахери считает, что иммунитет к COVID-19 может сохраниться у переболевшего на 1-2 года. У микробиолога из Нью-Йорка, Флориана Краммера, мнение более пессимистичное. Флориан полагает, что антитела к COVID-19 будут присутствовать в крови относительно недолго, однако в целом иммунная система научится реагировать на него эффективнее.

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США официально рекомендовало использовать против коронавируса ремдесивир – лекарство, которое применяли для лечения лихорадки Эбола. После клинических испытаний американцы выяснили, что ремдесивир ускорил выздоровление коронавирусных пациентов. Однако, эксперты предупреждают, что ремдесивир нельзя считать панацеей от коронавируса, тем более, что некоторые другие исследования, проводившиеся ранее, не доказали его эффективность.

Со 2 и 4 мая многие европейские страны ослабляют карантинные меры. В их числе Испания, Италия, Германия и другие. Теперь все пассажиры скоростного поезда «Евростар», который ходит из Великобритании во Францию и Бельгию, будут обязаны заходить в вагоны в масках. Без них в поезд просто не пустят.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек заявил, что страна может открыть границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей в июле. Напомним, Чехия ввела режим ЧС и закрыла границы 12 марта, и не намерена ослаблять эти меры как минимум до 17 мая.

За последние сутки в Москве умерли 34 человека с коронавирусом, за все время – 729 человек. Всего в России больше 124 тысяч случаев коронавируса. Больше 15 тысяч человек выздоровели, 1 222 – умерли.

Что происходит в Беларуси

По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали уже 15 828 заболевших коронавирусом. Излечились 3 117 человек, скончались – 97.

Лукашенко все еще не сделал тест на коронавирус, и не собирается этого делать. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт. Мол, Лукашенко живет за городом и не менял своих привычек. Напомним, коронавирус нашли у хоккеиста команды президента, что сделало Лукашенко контактом второго уровня. А COVID-19 может проходить бессимптомно: человек сам не зная того способен заражать окружающих.

В Беларуси занято почти 2/3 больничных коек, которые выделили для лечения коронавирусных пациентов. Хотя неделю назад замминистра здравоохранения Елена Богдан говорила, что занято всего половина этого коечного фонда. Из чего можно сделать вывод о том, что за последнюю неделю количество пациентов с COVID-19 в беларуских больницах выросло примерно на треть (на три тысячи человек).

Редакция KYKY напоминает, что сейчас лучше всего избегать массовых скоплений людей. Если это возможно, пожалуйста, будьте дома. Тщательно мойте руки и почаще обрабатывайте их антисептиком: любые поручни или дверные ручки могут стать причиной болезни. Берегите себя и близких и знайте, что COVID-19 тяжелее всего переносят люди старшего возраста, у молодых болезнь, как правило, развивается бессимптомно.

Вы также можете помочь медикам, которые сейчас особенно сильно в этом нуждаются. Их поддержкой – не только финансовой – занимаются волонтерская инициатива #ByCovid19 , платформа «Имена» , Красный Крест; ведется сбор денег на площадке MolaMola в разделе COVID-19. Если хотите, присоединитесь к этим проектам – все подробности по ссылкам.