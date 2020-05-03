Коронавирус в Беларуси и мире – сколько людей умерли и заболели на 3 мая

Источник материала: Новости Волковыска

✅ Всего в мире коронавирус обнаружили у более 3 млн 400 тысяч человек.

❎ Собрали последние новости по коронавирусу в Беларуси и мире на 3 мая 2020-го.

Коронавирус гораздо более заразен, чем грипп, доказали ученые. Кроме того, этот вирус настолько новый и о нем известно так мало, что никто не может точно сказать, рассеется ли он летом и вообще, когда он оставит в покое человечество.

Но тот факт, что коронавирус сегодня продолжает активно распространяться даже в тех странах, где тепло, заставляет предположить, что теплая погода "не убьет" его.

Монополия на смерть пока только у Ковида, хотя есть и немало тех, кто вылечился от уханьской заразы.

Все, что известно на текущий момент о пандемии коронавируса, читайте в нашем материале.

Коронавирус – статистика заболеваний в мире на 3 мая

По данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 3 мая в мире медики выявили 3 402 409 случаев инфицирования коронавирусом.

1 070 330 человек выздоровели от уханьской заразы. Всего в мире от коронавируса умерли 242 010 человек.

Топ стран, в которых больше всего инфицированных:

США – 1 112 870 человек, умерли 65 908 человек; Испания – 213 435 человек, умерли 24 543 человек; Италия – 209 328 человек, умерли 28 710 человек; Великобритания – 183 495 человек, умерли 28 131 человек; Франция – 167 305 человек, умерли 24 597 человек; Германия – 164 002 человек, умерли 6 755 человек; Турция – 124 375 человек, умерли 3 336 человек; Россия – 124 054 человек, умерли 1 222 человек;

​



статистика на 3 мая / gisanddata.maps.arcgis.com

По состоянию на 3 мая смертоносный китайский коронавирус в России пересек психологическую отметку – в стране заразились более 124 тысяч человек.

В РФ за сутки вирус в 83 регионах диагностировали у 9 тысяч 623 человек, и после этого общее количество инфицированных в 85 регионах составило 124 тысячи 54 человека, привел статистику оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его данным, за сутки коронавирус убил 57 человек, а побороли заразу еще 1 тысяча 793 человека.

Коронавирус в России:

всего умерли 1 тысяча 222 человека;

всего выздоровели 15 тысяч 13 человек.

Эксперты полагают, что в стране еще не было пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предупреждал, что пик заболеваемости грозит РФ в середине мая.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что вспышки COVID-19 продолжатся.

"Большинство стран все еще находятся на ранних стадиях эпидемий. Некоторые из стран, которые пандемия затронула первыми, теперь начинают фиксировать возрождение в случаях. Не заблуждайтесь: нам предстоит долгий путь. Этот вирус будет с нами долго", – сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назван лучший напиток для укрепления иммунитета и защиты легких от коронавируса

Коронавирус в Беларуси – последние новости на 3 мая

Обновляемые статистические данные по ситуации с коронавирусом COVID-19 в Беларуси. Количество зараженных на данный момент, а также общее количество подтвержденных случаев заражения, выздоровления и смерти.

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 мая

Согласно последним данным, в Беларуси зарегистрировано 15 828 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Сколько больных на коронавирус в Беларуси 3 мая

За последние сутки прирост составил 911 новых случаев. Наша страна остается одним из лидеров в Европе по скорости распространения инфекции.

За весь период распространения инфекции скончались от COVID-19 97 человек (плюс 4 за последние сутки). Погибшие пациенты параллельно страдали хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 3 117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 189 за последние сутки).

За сутки сделано 9 168 тестов, за все время – 195 340. Каждый десятый тест за последние сутки показал новый положительный случай коронавирусной инфекции.

На сегодняшний день более 30 лабораторий занимаются проведением тестов на COVID-19. Они работают не только в государственных медицинских центрах, но и частных.

Отметим, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

Коронавирус – статистка заболевших по областям Беларуси

На брифинге представители Минздрава сообщили информацию по регионам (последнее обновление 24 апреля):

Минск – 4090 случаев

Витебская область – 1935

Минская область – 1206

Гомельская область – 460

Могилевская область – 396

Гродненская область – 347

Брестская область – 339

Карта заражения коронавирусом в Беларуси по городам

В США создали уникальный тест на коронавирус

Американцы смогли создать тест, который может обнаружить опасный вирус всего в течении суток.





Американским исследователям удалось сделать прорыв и создать уникальный новый тест на Ковид-19, который позволяет обнаруживать его уже через 24 часа после инфицирования – то есть тогда, когда у человека еще нет симптомов и за несколько дней до того, как тот сможет заразить других.

"Ученые, работающие на американское военное ведомство, разработали новый тест на болезнь Covid-19, который потенциально способен определить носителей вируса, прежде чем они смогут распространять болезнь", – сказано в сообщении The Guardian.

Координаторы проекта уверены, что с помощью теста можно будет обнаружить уханьскую хворь уже через 24 часа после заражения человека – до появления первых симптомов.

В данный момент тест ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Отмечается, что решение регулятор может принять в течение ближайшей недели.

По оптимистичным оценкам ученых, участвовавших в проектах, производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая при условии их одобрения, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

Коронавирус без симптомов: врач предупредил о серьезной опасности

Бессимптомный коронавирус последовательно продвигается вперед, поделился медик.





Главврач инфекционной больницы им. Боткина в российском городе Санкт-Петербург Денис Гусев поделился, что во всех странах бессимптомное носительство смертоносного китайского коронавируса является основным вариантом течения болезни.

Как правило, когда человек болеет коронавирусом без симптомов, у него заболевание последовательно продвигается вперед – легкая форма переходит в форму средней тяжести, а та, в свою очередь, в тяжелую, рассказал медик.

По его словам, переход может занимать от 4-6 часов до нескольких дней.

"Таких носителей просто тяжело посчитать. Как правило, оценка бессимптомного носителя происходит ретроспективно, после завершения эпидемии, по наличию антител вируса в крови…", – отметил собеседник.

Коронавирус "кусает" мужчин больнее: почему "тяжелый" Ковид переборчивый

Мужчины, болеющие Ковидом, чаще оказываются в реанимации, чем женщины.





Ученые и врачи отмечают, что не все люди болеют одинаково. В частности, мужчины переносят коронавирус тяжелее женщин. Кроме того, мужчины, болеющие Ковидом, чаще оказываются в реанимации, рассказала российский врач, кандидат медицинских наук Алла Минурова.

"Науке это известно, и при любых заболеваниях, которые связаны с острой гипоксией и серьезными проявлениями, женщины выживают лучше, чем мужчины", – подчеркнула медик, пишут росСМИ.

По словам Минуровой, это связано с физиологией.

Помимо этого, врач рассказала, что на протекание инфекции влияет образ жизни человека. По ее словам, мужчины следят за своим здоровьем меньше женщин, поэтому переживают коронавирус тяжелее.