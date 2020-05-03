Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.





— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — заявила Наталья Эйсмонт. — В этом нет никакой необходимости.

Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, не менял своих привычек.

— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет, — сказала Наталья Эйсмонт.

Напомним, недавно Александр Лукашенко стал контактом второго уровня — коронавирус был выявлен у хоккеиста команды президента. Тогда Наталья Эйсмонт сообщала, что президент не будет уходить в изоляцию и на «удаленку». Контакты второго уровня должны самоизолироваться только в том случае, если у них есть симптомы заболевания.