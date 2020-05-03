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Пресс-секретарь президента рассказала, делал ли Лукашенко тест на коронавирус
03.05.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус.
— Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус, — заявила Наталья Эйсмонт. — В этом нет никакой необходимости.
Пресс-секретарь президента объяснила, что Александр Лукашенко живет за городом, не менял своих привычек.
— У него крепкий иммунитет, он хорошо себя чувствует, и необходимости делать тест у него нет, — сказала Наталья Эйсмонт.
Напомним, недавно Александр Лукашенко стал контактом второго уровня —
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Пресс-секретарь президента рассказала в эфире «Беларусь 1», делал ли Александр Лукашенко тест на коронавирус. — Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не...
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