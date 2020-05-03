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Буря после затишья: В Италии резко подскочила смертность от коронавируса

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Италии зафиксирована самая высокая суточная смертность от коронавируса за последние две недели — скончались 474 человека.





По данным службы гражданской обороны, накануне этот показатель был почти вдвое меньше (269 человек) и неуклонно снижался все последние дни.

Общее число жертв достигло 28710, а число зараженных превысило 209 тысяч (за сутки выявлены 1900 случаев).

Вместе с тем, стране удается сохранять положительную динамику по выздоравливающим, а больницы продолжают пустеть.

На сегодняшний день вылечились чуть менее половины всех заболевших 79914 человек, за сутки выписали 1665 пациентов. Еще более 17 тысяч остаются в больницах.
 
 
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В Италии зафиксирована самая высокая суточная смертность от коронавируса за последние две недели — скончались 474 человека.
 
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