Буря после затишья: В Италии резко подскочила смертность от коронавируса

















По данным службы гражданской обороны, накануне этот показатель был почти вдвое меньше (269 человек) и неуклонно снижался все последние дни.





Общее число жертв достигло 28710, а число зараженных превысило 209 тысяч (за сутки выявлены 1900 случаев).





Вместе с тем, стране удается сохранять положительную динамику по выздоравливающим, а больницы продолжают пустеть.





На сегодняшний день вылечились чуть менее половины всех заболевших 79914 человек, за сутки выписали 1665 пациентов. Еще более 17 тысяч остаются в больницах.