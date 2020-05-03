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Кочанова: Меры, принимаемые в связи с COVID-19, адекватны ситуации. Но адекватны ли ситуации белорусские власти?

03.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что меры, принимаемые в Беларуси в связи с коронавирусом, адекватны ситуации.




"Меры, которые принимаются, адекватны той ситуации, которая складывается", - сказала Кочанова в эфире телеканала "Беларусь 1".

Спикер отметила, что решение не закрывать границы и вводить карантин в связи с распространением коронавируса "не простое и оно не принималось спонтанно".

"Когда положили на стол президенту (доклад - Прим.) о ситуации, которая складывается, то как она может развиваться, тот план действий который был разработан. Президент Беларуси увидел, что жизнь не должна прекращаться", - отметила она.

По словам Кочановой, "жизнь показала, что решение просчитанное и дает результат". В данной связи она пояснила, что с начала прошло немного времени, но многие страны закрывшиеся на карантин "заговорили про экономику".

Кроме того, спикер заявила, что жесткие карантинные меры могут вызвать вторую волну распространения коронавируса.

"Сейчас главное - наличие медицинского оборудования, наличие лекарственных препаратов, врачей и места в больницах. Это все у нас есть", - подытожила она.

По состоянию на 2 мая в Беларуси число жертв Covid-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.
 
 
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Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что меры, принимаемые в Беларуси в связи с коронавирусом, адекватны ситуации.
 
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