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Кочанова: Меры, принимаемые в связи с COVID-19, адекватны ситуации. Но адекватны ли ситуации белорусские власти?
03.05.2020 08:04 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что меры, принимаемые в Беларуси в связи с коронавирусом, адекватны ситуации.
"Меры, которые принимаются, адекватны той ситуации, которая складывается", - сказала Кочанова в эфире
Спикер отметила, что решение не закрывать границы и вводить карантин в связи с распространением коронавируса "не простое и оно не принималось спонтанно".
"Когда положили на стол президенту (доклад - Прим.) о ситуации, которая складывается, то как она может развиваться, тот план действий который был разработан. Президент Беларуси увидел, что жизнь не должна прекращаться", - отметила она.
По словам Кочановой, "жизнь показала, что решение просчитанное и дает результат". В данной связи она пояснила, что с начала прошло немного времени, но многие страны закрывшиеся на карантин "заговорили про экономику".
Кроме того, спикер заявила, что жесткие карантинные меры могут вызвать вторую волну распространения коронавируса.
"Сейчас главное - наличие медицинского оборудования, наличие лекарственных препаратов, врачей и места в больницах. Это все у нас есть", - подытожила она.
По состоянию на 2 мая в Беларуси число жертв Covid-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.
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Кочанова: Меры, принимаемые в связи с COVID-19, адекватны ситуации. Но адекватны ли ситуации белорусские власти?
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова заявила, что меры, принимаемые в Беларуси в связи с коронавирусом, адекватны ситуации.
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