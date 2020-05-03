Кочанова: Меры, принимаемые в связи с COVID-19, адекватны ситуации. Но адекватны ли ситуации белорусские власти?













телеканала "Беларусь 1" . "Меры, которые принимаются, адекватны той ситуации, которая складывается", - сказала Кочанова в эфире





Спикер отметила, что решение не закрывать границы и вводить карантин в связи с распространением коронавируса "не простое и оно не принималось спонтанно".





"Когда положили на стол президенту (доклад - Прим.) о ситуации, которая складывается, то как она может развиваться, тот план действий который был разработан. Президент Беларуси увидел, что жизнь не должна прекращаться", - отметила она.





По словам Кочановой, "жизнь показала, что решение просчитанное и дает результат". В данной связи она пояснила, что с начала прошло немного времени, но многие страны закрывшиеся на карантин "заговорили про экономику".





Кроме того, спикер заявила, что жесткие карантинные меры могут вызвать вторую волну распространения коронавируса.





"Сейчас главное - наличие медицинского оборудования, наличие лекарственных препаратов, врачей и места в больницах. Это все у нас есть", - подытожила она.





По состоянию на 2 мая в Беларуси число жертв Covid-19 достигло 97, число зараженных увеличилось до 15 828, за сутки заразились 911 человек.