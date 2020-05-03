Главврач столбцовской больницы: умерли только 7 пациентов с COVID-19

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По её словам, с момента вспышки через больницу прошло 260-270 пациентов с пневмониями. Но сейчас, говорит доктор, обстановка стабилизировалась: в больнице с воспалением лёгких находится 119 человек:





"Пневмоний много, всего 150 случаев. Но вы понимаете, они долго лечатся. В предыдущий период к нам поступало по 30 человек с пневмонией в сутки. Сейчас в среднем 8. Мы уже выписываем здоровых пациентов. Вчера, например, выписали 30 человек. Сегодня — 19. Это не только коронавирусная пневмония. Сегодня весь наш инфекционный госпиталь открыт на 159 коек. Практически все они были заняты этими пневмониями, сегодня осталось 119 человек".





Светлана Глебко рассказывает, что больница изначально была готова к наплыву пациентов с коронавирусом. С начала марта отделения оснастили кислородом, медикам закупили средства индивидуальной защиты. Когда больных стало очень много (а Столбцы стали эпицентром эпидэмии COVID-19 а Міинской области), было принято решение открыть инфекционный госпиталь, некоторых пациентов увозили в больницы соседних районов.





"Даже при наличии такой подготовленной базы понимали, что, если не доставим человека в другой район, где нет такого напряжения, мы его просто потеряем. Возили — спасибо коллегам — и в Воложин, и в Копыль, в Марьину Горку, и в Солигорск. Таким образом, мы спасали людей, которым нужна была реанимационная помощь. Мы посчитали, что направили в другие регионы 60-70 человек. Среди них были и подтвержденные пневмонии, и вероятные", — говорит доктор.





Среди заболевших коронавирусом в Столбцах — четыре медика, включая саму Светлану Глебко. Главврач столбцовской районной больницы находилась в изоляции на своём рабочем месте — координировала работу не выходя из кабинета.