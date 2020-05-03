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В Швеции пожалели об отказе ввести карантин

03.05.2020 07:32 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество заражений коронавирусом и летальных исходов за день значительно сократилось. Об этом сообщает Daily Mail.

В Швеции пожалели об отказе ввести карантин
Именно Тегнелл является одним из идеологов отказа от жестких мер и поддержания нормального ритма жизни в стране. В Швеции продолжают работать бары, рестораны и школы на фоне пандемии.

«Я считаю, что самое важное — всегда пытаться сделать как можно лучше с теми знаниями и инструментами, что у нас есть. И быть всегда достаточно скромными, потому что, возможно, придется изменить свое решение», — заявил эксперт.

1 мая в Швеции коронавирусом заразились 428 человек, при этом 30 апреля было выявлено 790 инфицированных. Количество смертей по сравнению с предыдущим днем также сократилось с 124 до 67.

Шведская модель борьбы с распространением коронавируса вызывает горячие споры. Ее главной особенностью является отказ от карантина и временного закрытия предприятий. Так, президент США Дональд Трамп выступил с ее критикой и заявил, что «Швеция тяжело поплатится за это решение».

Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения полагает, что Швеция может стать примером нормальной жизни после отмены карантина.

По последним данным, в Швеции зафиксировано более 22 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 2,6 тысяч человек скончались в результате пандемии.
 
 
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Ведущий шведский вирусолог Андерс Тегнелл признал, что он «совсем не уверен», что отказ от карантина был правильной стратегией, даже несмотря на то, что количество...
 
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